Trump responde a estrella de la selección de EE.UU. Megan Rapinoe: primero ganen el Mundial

“No voy a ir a la p*** Casa Blanca”, dijo Rapinoe a un reportero de Eight by Eight, una revista de fútbol, cuando le preguntaron el martes si estaba emocionada de ir a la Casa Blanca si su equipo gana. En una serie de tuits, Trump aseguró que a los equipos deportivos “les encanta ir a la Casa Blanca” y dijo que Rapinoe “debería GANAR primero antes de hablar”. “No apoyo a esta administración ni a su lucha contra los ciudadanos LGBTQ +, los inmigrantes y nuestros más vulnerables” agregó Megan.