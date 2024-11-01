·
main action
9
meneos
150
clics
Trump presume en Davos de que gracias a EEUU no hablan alemán: un detalle arruina su discurso
En su cabeza probablemente era una de esas épicas intervenciones dignas del guion de 'Hermanos de sangre'.
etiquetas
davos
trump
eeuu
actualidad
11 comentarios
actualidad
#1
Mountains
*
Davos es una ciudad helvética, pero que se encuentra en uno cantón suizo muy concreto de los 26 existentes, el de los Grisones.
Se trata del cantón más vasto de toda Suiza, donde -oh, sorpresa- hay tres lenguas cooficiales y uno de esos idiomas oficiales es el alemán.
Yo aquí añadiría que la II Guerra Mundial la ganó la Unión Soviética, con la ayuda de EEUU.
10 millones de muertos pusieron los rusos.. como para dejarlos en el olvido.
9
K
120
#3
jm22381
#0
www.meneame.net/story/lideres-europeos-cansan-burlas-trump-eng
2
K
48
#2
Dav3n
Claro hombre, y gracias a EEUU no hay nazis en la OTAN... Oh wait!
2
K
38
#4
Mountains
*
#2
Porque supongo que esto nada tiene que ver con lo Nazi
0
K
20
#9
Nasser
Se vaya a la mierda ya...
1
K
25
#8
Juantxi
Exactamente, gracias a los rojos, porque de o ser por los españoles de la nueve todavía estarían esperando a entrar en París, y si los rusos no contestan Berlín todavía estarían esperando a entrar en Alemania.
1
K
23
#11
Mountains
*
#8
La Nueve, la compañía de republicanos españoles exiliados del franquismo, fue la primera en entrar en París el 24 de agosto de 1944, durante la Segunda Guerra Mundial.
Sus vehículos llevaban nombres como Teruel, Guadalajara, Guernica y Madrid, en homenaje a batallas de la Guerra Civil Española.
0
K
20
#10
pirat
*
#6
Confundes limpio con pulido,
las entrañas de cagarrute son tóxicas.
Bueno, y la chorra anaranjada será una pasa, obligándole a lamerle las almorranas.
0
K
9
#7
josde
#6
Menudas chupadas le hace, se lo deja mas brillante que si usara cristasol.
0
K
7
#5
josde
*
Trump es un payaso, bocazas, mentiroso y senil, ademas de otros cuantos piropos que están reconocidos para el.
0
K
7
#6
vantablack
#5
Pero gracias a Rutte, tiene el pene más limpio de todo Davos.
0
K
7
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
