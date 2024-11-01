edición general
Trump prepara un nuevo golpe contra la banca europea: quiere usar Basilea III para abrir un abismo de capital con las entidades de EEUU

EEUU está planeando un golpe al sector bancario europeo, en particular a las entidades más grandes y diversificadas. El gobierno de Donald Trump está pidiendo retirar uno de los puntos clave de Basilea que han favorecido a las firmas del Viejo Continente. Desde 2022, de cara a los requisitos de capital de la Fed y el BCE, se considera que el mercado único corresponde a un solo país, un solo entorno. Esto es totalmente clave a la hora de limitar los activos en riesgo (RWA) y por tanto, limita los colchones de capital, que se calculan en función

Alakrán_ #2 Alakrán_
Con Trump hubo que poner pie en pared con los aranceles, vamos a vivir en una extorsión continua.
2
#1 XXguiriXX
Es lo que ocurre con los abusones, piensas que si los adulas y sigues el juego, estarás bien y hasta podrías beneficiarte; a veces sí, pero la mayoría de las veces hay que pararlos antes de que vengan a por ti.
2
Variable #3 Variable
Estoy contentísimo con la administración Trump. Lo dije desde que tomó posesión. Este hijodeputa no sólo va a arruinar su país sino que es tan estúpido que le va a quitar la careta a la realidad de los EEUU. Ahora podremos decirles a los pro-yankees, no sólo que son gilipollas, sino que son traidores al país.
1
Asimismov #4 Asimismov
Ya han saqueado a los trabajadores, y nadie dijo nada. A las empresas les han cerrádo el mercado americano y nadie dijo nada.
Nos imponen la compra de su armamento y nadie dijo nada.
Ahora van por los bancos, que nos hemos preocupado de que sean demasiado grandes y pronto, también caerán.
¿Nadie lo vio venir?
0

