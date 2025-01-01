Trump plantea aranceles del 300 % a los semiconductores en EE. UU. [ENG]

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha planteado imponer aranceles de hasta el 300 % a chips y semiconductores importados, una medida que podría anunciarse a finales de agosto, según medios como Revista Cloud. Desde el Air Force One, Trump confirmó que también prepara aranceles al acero, dentro de la investigación de la Sección 232, que permite restringir importaciones que amenacen la seguridad nacional.
| etiquetas: trump , aranceles , semiconductores , eeuu , chips , nvidia , samsung
Ya era hora de que alguien luchase contra el Internet of Shit
x.com/internetofshit