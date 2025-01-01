edición general
Trump plantea aranceles del 300 % a los semiconductores en EE. UU. [ENG]

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha planteado imponer aranceles de hasta el 300 % a chips y semiconductores importados, una medida que podría anunciarse a finales de agosto, según medios como Revista Cloud. Desde el Air Force One, Trump confirmó que también prepara aranceles al acero, dentro de la investigación de la Sección 232, que permite restringir importaciones que amenacen la seguridad nacional.

Penetrator #2 Penetrator
Antes creía que era imbécil. Ahora creo que directamente está loco.
Asimismov #4 Asimismov
#2 ahora imbécil y senil.
Narmer #6 Narmer
Menudo parguela. Un verdadero líder pondría aranceles del 1000% por lo menos. Y castigo físico si compras cosas extranjeras. Queremos feudalismo!
#1 R2dC
Me parece bien.

Ya era hora de que alguien luchase contra el Internet of Shit

x.com/internetofshit
makinavaja #3 makinavaja
Volviendo a la edad media....
powernergia #5 powernergia
Forma parte de un plan maestro.
ChatGPT #7 ChatGPT
Qué fijación, parece un niño tonto con su lápiz…..
