Trump ordena al Pentágono que utilice la fuerza militar contra los cárteles de la droga

Trump ordena al Pentágono que utilice la fuerza militar contra los cárteles de la droga

El presidente estadounidense ha firmado en secreto una orden ejecutiva para que el ejército estadounidense lance ataques contra organizaciones latinoamericanas que su gobierno ha etiquetado como terroristas

comentarios
Ka0
Ahora cualquier organización que moleste al zanahorio sera cartel de la droga.
Deckardio
Nunca ha funcionado
carakola
#4 La idea no es luchar contra los narcos, es hacer lo que les sale del nabo, quieren poder poner la excusa de la droga.
Deckardio
#8 Sasto. Pero aunque fuera el objetivo, no ha funcionado nunca. Si se quisiera luchar contra el narco, se legalizarían las drogas.
Pitchford
Hay que entrenar al ejército. Donde mejor que cerca de casa..
Atusateelpelo
Carta blanca para bombardear paises segun los intereses useños.

Lo siguiente sera ordenar al Pentagono que invada paises para acabar con carteles de la droga (y luego ya si eso vemos si se marchan)
carakola
#6 Y si acusan a un mandatario de colaborar con los carteles ya tiene excusa para un golpe de estado: www.meneame.net/story/gobierno-trump-duplica-recompensa-presidente-ven
"acusó a Maduro de utilizar miembros de cárteles para traer “drogas mortales y violencia a nuestro país”.
Perrota
Organizaciones que se financian con dinero de la droga que venden a los gringos, y que se arman con armas que le compran a los gringos. El círculo de la vida.
La_Conquista_Del_Mundo
Dioooos, ese tio no está bien.
