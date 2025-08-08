Trump ordena al Pentágono que utilice la fuerza militar contra los cárteles de la droga

El presidente estadounidense ha firmado en secreto una orden ejecutiva para que el ejército estadounidense lance ataques contra organizaciones latinoamericanas que su gobierno ha etiquetado como terroristas
| etiquetas: trump , cárteles , droga , ataques militares
Lo siguiente sera ordenar al Pentagono que invada paises para acabar con carteles de la droga (y luego ya si eso vemos si se marchan)
"acusó a Maduro de utilizar miembros de cárteles para traer “drogas mortales y violencia a nuestro país”.