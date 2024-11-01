edición general
Trump ofrece ayuda para "liberar" Irán y el presidente del Parlamento iraní amenaza con "contraatacar" a EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ofrecido su ayuda para "liberar" Irán, en un nuevo mensaje de respaldo a los manifestantes que llevan ya una semana saliendo a las calles del país en una nueva crisis que ha dejado, según varias ONG, más de un centenar de muertos. "Irán busca la libertad, quizás como nunca antes. ¡Estados Unidos está listo para ayudar!

Dene
HAbría que liberar USA de la Gestapo que tienen... ya me gustaría saber cuantas muertes al año provoca la policía USAna.... por comparar un poco con las teocracias fundamentalistas.. Yo diría que andarán bastante parejos.
BurraPeideira_
#3 ¿Los manifestantes armados financiados por enemigos de Irán o la policía?
AlaarLowe
#4 la policía iraní es imposible, nunca ha sido de gatillo fácil

Además, se le ve un régimen "progresista", xD xD xD, la izquierda culta debe acudir en su ayuda
BurraPeideira_
#6 El fascismo cateto sí que quiere ayudar a los enemigos de EE.UU.. Siempre, es un rasgo de bondad que os caracteriza.
AlaarLowe
#7 me sorprende la tolerancia de la izquierda con este tipo de regímenes y culturas integristas y ultrarreligiosas.

Pero creo que no es solo a mí, sino al electorado en general

No hay más que ver qué está en caída libre en todo el mundo

Yo para compensar pienso votar al partido ayatolá en España :-D
AlaarLowe
Hay que respetar la soberanía de Irán. Los ayatolás tienen derecho a masacrar a su pueblo libremente, qué se cree Trump, el poli del mundo???
BurraPeideira_
#1 Si fuera en España diríais que sí que tienen derecho a masacrar a su pueblo, como en cada manifestación.
¿Manifestantes violentos que quieren dar un golpe de estado con financiación y apoyo de países hostiles? Ahí seguro que pedíais contención y respeto por las libertades civiles.

Los fachas cada día dan más pena, piensan que alguien que se cree que de repente les preocupan las condiciones de vida de los enemigos de EE.UU. cuando hace poco pedían bombardearlos para que no nos mataran con sus bombas nucleares ilegales.
AlaarLowe
#2 son tan violentos que ya se han cargado más de 500
