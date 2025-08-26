Trump: «No permitimos molinos de viento» [ENG]

El presidente Donald Trump ha anunciado que el gobierno federal ha terminado con los proyectos de energía eólica. Trump dijo a los periodistas en la Casa Blanca durante una reunión de gabinete el martes: “No permitimos molinos de viento”. Trump dijo a los periodistas que, a menos que haya una “situación legal” que deba abordarse, no se deben esperar nuevos proyectos de molinos de viento. “No permitimos molinos de viento, y no queremos los paneles solares”.