Trump: «No permitimos molinos de viento» [ENG]

El presidente Donald Trump ha anunciado que el gobierno federal ha terminado con los proyectos de energía eólica. Trump dijo a los periodistas en la Casa Blanca durante una reunión de gabinete el martes: “No permitimos molinos de viento”. Trump dijo a los periodistas que, a menos que haya una “situación legal” que deba abordarse, no se deben esperar nuevos proyectos de molinos de viento. “No permitimos molinos de viento, y no queremos los paneles solares”.
| etiquetas: aerogeneradores , molinos , viento
"El viento es la energía más cara. Han matado a 160 ballenas en los últimos dos años."
x.com/Acyn/status/1960388520343679191
Para el que no esté advertido, lo que matan a esas ballenas, no son los parques eólicos
www.dw.com/en/fact-check-debunking-trumps-false-claims-on-wind-energy/