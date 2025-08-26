edición general
Trump: «No permitimos molinos de viento» [ENG]

El presidente Donald Trump ha anunciado que el gobierno federal ha terminado con los proyectos de energía eólica. Trump dijo a los periodistas en la Casa Blanca durante una reunión de gabinete el martes: “No permitimos molinos de viento”. Trump dijo a los periodistas que, a menos que haya una “situación legal” que deba abordarse, no se deben esperar nuevos proyectos de molinos de viento. “No permitimos molinos de viento, y no queremos los paneles solares”.

Thornton #3 Thornton
Mirad mi señor don Trampote que no son molinos, que son gigantes... (no, espera, creo que era al revés...) :-D
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Don quixote el demente.
#8 Grahml
Y aquí otra mentira de tantas del negacionista RFK Jr.:

"El viento es la energía más cara. Han matado a 160 ballenas en los últimos dos años."
x.com/Acyn/status/1960388520343679191

Para el que no esté advertido, lo que matan a esas ballenas, no son los parques eólicos

www.dw.com/en/fact-check-debunking-trumps-false-claims-on-wind-energy/
#11 soberao
#8 Competición de tarados.
#5 Leon_Bocanegra *
En un sitio random de la mancha, en plan me sabía el nombre, pero literal ahora no me acuerdo bro. Vivía un señor muy cringe modo old school con lanza vintage, caballo con literal 0% de grasa corporal y perro loquísimo en plan turbo...
Herumel #1 Herumel
Venezuela calienta que sales...
#10 soberao
#1 ¿Ya no se acuerda de Groenlandia? ¿Hubo TACO?
#7 UNX
Americanos, no os gusta la inflación actual? Pues esperaos a la próxima factura de la luz.
Pointman #4 Pointman
Lord Vetinari odiaba a los mimos sin justificación aparente, pero al menos era un tirano competente.
Catacroc #9 Catacroc
#4 Opinaba que ya he tenia que haber crimen por lo menos que fuese organizado.
Mecaguen #6 Mecaguen
Mientras tanto en China...
