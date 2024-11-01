A Trump no le gustan las catapultas electromagnéticas de la Navy. "Cómo nos podemos deshacer de ellas"? [ENG]  

Mientras hablaba delante de miembros de la US Navy a bordo de un portaaviones clase "Nimitz" (catapulta de vapor), criticó el uso de imanes en buques de guerra. "Dame un vaso de agua, y sólo con meter el imán deja de funcionar". "Qué es eso de digital? Tienes que ser Einstein para entender eso" dijo en 2017 hablando sobre el nuevo sistema EMALS de catapulta electromagnética.