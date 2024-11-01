edición general
15 meneos
43 clics

A Trump no le gustan las catapultas electromagnéticas de la Navy. "Cómo nos podemos deshacer de ellas"? [ENG]  

Mientras hablaba delante de miembros de la US Navy a bordo de un portaaviones clase "Nimitz" (catapulta de vapor), criticó el uso de imanes en buques de guerra. "Dame un vaso de agua, y sólo con meter el imán deja de funcionar". "Qué es eso de digital? Tienes que ser Einstein para entender eso" dijo en 2017 hablando sobre el nuevo sistema EMALS de catapulta electromagnética.

| etiquetas: trump , imanes , catapulta , portaviones , magufo , bulo , emals
12 3 0 K 220 actualidad
16 comentarios
12 3 0 K 220 actualidad
Comentarios destacados:    
calde #1 calde
Lo pongo para reflejar lo inculto del personaje. Da vergüenza tener a políticos así, porque al fin y al cabo, representan a todo el país...
7 K 95
Dragstat #5 Dragstat
#1 posiblemente lo peor de todo sea que seguramente represente fielmente a la mayoría del país ¿Se merece algo mejor una sociedad que ha votado por turbo capitalismo de amiguetes, combustibles fósiles, aranceles, redadas masivas contra trabajadores inmigrantes, chulería, incultura, prepotencia ...? Todo esto se podía intuir el día de ir a votar y aún así le eligieron. Lo malo es que lo sufrimos todo el planeta, pero al menos sirve como ejemplo para los que abran los ojos.
2 K 37
azathothruna #10 azathothruna
#5 Cada pueblo tiene los lideres que merece
0 K 12
#14 Tronchador. *
#5 Dos veces. No había nada que intuir, lo han hecho dos veces.
2 K 32
Esku #6 Esku
#1 es que precisamente ese imbécil ha llegado a la presidencia porque representa muy bien al yankee promedio.
0 K 10
HeilHynkel #13 HeilHynkel
#1

You take a little glass of water, you drop it on magnets, I don’t know what’s going to happen,”

A ver, que algo de razón tiene. Pilla un portaaviones moderno con catapultas magneticas, húndelo con un misil hipersónico y las catapultas dejan de funcionar.

Lo cierto es que la polémica es vieja, ya la montó con estas catapultas cuando estaban en desarrollo hace ocho años.
1 K 32
calde #16 calde
#13 Ja, ja, sí algo de razón, una vez hundido el portaviones, igual las catapultas fallan un poco ...

Ni idea de si funcionan mejor o peor. Lo que sí tengo claro es que Trump no va a ser quien deba decidirlo. Está haciendo el cateto al opinar sobre eso. Además, puede que él se refiera a mojar electroimanes, pero dice "magnets".

Lo mismo cuando carga contra "lo digital". Sí, el agua no les sienta bien. Venga, entonces que vuelvan a lo analógico en todo el país. A ver las risas.
0 K 10
Malinke #3 Malinke
Anda, cuánta gente del ejército, de medios y del partido republicano, se estarán mordiendo la lengua y tragando sapos con las mamarrachadas de Trump.
3 K 42
calde #9 calde
#3 Pues difícil decidir el premio, pero hay uno estos días que se lo está ganando a pulso: el secretario de justicia, toda la semana diciendo que no sabe nada de las declaraciones de Trump diciendo que pretendía que el gobierno pagase unos 200mill $ de sus causas judiciales...

:palm:
1 K 21
Malinke #11 Malinke
#9 van capeando como pueden. Habrá una cuanta de esa gente que deben estar deseando que se retire o se muera.
0 K 11
Aguarrás #2 Aguarrás
Un idiota al poder. Pero uno arrogante. Más peligroso aún.
Pero bueno, ellos lo votaron así que lo disfruten mientras el resto del mundo. . . :popcorn: :troll:
2 K 34
calde #7 calde
Según la broma que hacían esta semana en The Daily Show, "esto es lo que pasa cuando tus padres no quieren poner fotos tuyas en la nevera", "seguro que te decían, "se mojaron los imanes, ya no funcionan, ves?""

xD
1 K 23
azathothruna #12 azathothruna
Quiero ver su cara CUANDO los chinos hundan los portaaviones gringos
1 K 19
Foxdie #4 Foxdie
Normal, con el fracaso que han sido...
1 K 19
#15 Tronchador.
No me cansaré de decirlo, es un agente de Putin.
1 K 19
#8 CrudaVerdad
Sólo falta el vídeo caminando por una calle con sus fans y estos diciendo:

"Esa es una ONG que ayuda a los niños"
Trump: "Capitalicese"
Aplausos

"Ese es un hospital público para personas de bajos ingresos"
Trump: "Privaticese"

Trump: "Este parque es muy bonito señor alcalde, se necesita una estatua de Rockefeller. Ven esa ventana de ese edificio propiedad de una fundación sin ánimo de lucro, allí dentro se planeó como se le arrebató Panamá a Colombia... Privaticese"
0 K 12

menéame