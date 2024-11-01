A Trump no le gustan las catapultas electromagnéticas de la Navy. "Cómo nos podemos deshacer de ellas"? [ENG]  

Mientras hablaba delante de miembros de la US Navy a bordo de un portaaviones clase "Nimitz" (catapulta de vapor), criticó el uso de imanes en buques de guerra. "Dame un vaso de agua, y sólo con meter el imán deja de funcionar". "Qué es eso de digital? Tienes que ser Einstein para entender eso" dijo en 2017 hablando sobre el nuevo sistema EMALS de catapulta electromagnética.
You take a little glass of water, you drop it on magnets, I don’t know what’s going to happen,”
A ver, que algo de razón tiene. Pilla un portaaviones moderno con catapultas magneticas, húndelo con un misil hipersónico y las catapultas dejan de funcionar.
Lo cierto es que la polémica es vieja, ya la montó con estas catapultas cuando estaban en desarrollo hace ocho años.
Ni idea de si funcionan mejor o peor. Lo que sí tengo claro es que Trump no va a ser quien deba decidirlo. Está haciendo el cateto al opinar sobre eso. Además, puede que él se refiera a mojar electroimanes, pero dice "magnets".
Lo mismo cuando carga contra "lo digital". Sí, el agua no les sienta bien. Venga, entonces que vuelvan a lo analógico en todo el país. A ver las risas.
Pero bueno, ellos lo votaron así que lo disfruten mientras el resto del mundo. . .
"Esa es una ONG que ayuda a los niños"
Trump: "Capitalicese"
Aplausos
"Ese es un hospital público para personas de bajos ingresos"
Trump: "Privaticese"
Trump: "Este parque es muy bonito señor alcalde, se necesita una estatua de Rockefeller. Ven esa ventana de ese edificio propiedad de una fundación sin ánimo de lucro, allí dentro se planeó como se le arrebató Panamá a Colombia... Privaticese"