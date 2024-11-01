edición general
Trump inspecciona al Smithsonian para adaptar la historia al relato MAGA

Expertos aseguraron que las acciones del presidente de EE. UU. contra esta institución son “propias de un régimen autoritario”.

themarquesito
Berlín 1937, Exposición de Arte Degenerado

HeilHynkel
Estilo Franco, Hitler, Kim Jon XX (el abuelo y el padre) , Pinochet, Stalin, Zelenskii y otros próceres.

safeman
#1 Te acuerdas de Volodimir, pero no de Vladimir..... Curioso...:-S :-S

HeilHynkel
#4

Mira a ver quien lleva generando en el país una política de odio a todo lo ruso desde el golpe de estado neonazi del Maiden. Y curisamente, ha mandado al campo de batalla a la gente mayor, a la que tenía menos fanatizada para quedarse con una juventud de fanáticos alimentados con odio desde la cuna.

Claro que a tí que te pongan de héroe a un criminal de guerra nazi como Bandera te parecerá de lo más normal.

safeman
#7 Pues me parece tan normal como andar invitando a te con Polonio. No estoy excusando a uno, estoy comentando que tanto da "Xan coma Perican". Eres tú el que trata de vender a Vladimir como un gran demócrata, cuando ha dado muchas muestras de lo que es capaz. En Ucrania la escusa es el Euromaidan, y en Chechenia, cual fue el motivo?

concentrado
"Son propias de un estado autoritario". Es que EEUU en estos momentos es un estado autoritario.

Suleiman
Esta es la ciencia que el entiende... creationmuseum.org/

frg
Lo tiene fácil, tira todos los huesos, fósiles, recursos históricos y los sustituye por una montaña de barro, una costilla humana reciente, que no sea un fósil, y una paloma disecada. Todo lo demás sobra, y a la basura.

babuino
Por fin. Ya está bien de manipular la Historia y la Creación.
Por fin vamos a enseñar a nuestros niños la VerdadTM  media


