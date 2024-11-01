·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4759
clics
Diez lugares del mundo antes de sus históricos monumentos y construcciones más icónicas
3170
clics
Alice Seeley Harris, la fotógrafa que mostró al mundo el imperio del terror de Leopoldo II en el Congo
3785
clics
Óscar Puente recuerda el estrepitoso ridículo que Alvise Pérez hizo con él y ahora repite con Irene Montero: “Engañabobos”
2722
clics
Plan de ayuda, prevención y recuperación para el medio rural y forestal del PP [PDF]
4123
clics
El ala de un avión de Delta Air Lines se rompió en pleno vuelo con 62 pasajeros: el video del aterrizaje de emergencia
más votadas
609
Silvia Intxaurrondo lee en directo la ley de Montes que Feijóo y sus presidentes desoyen: “Basta con cumplirla”
452
Pablo Simón señala la "paradoja" tras los incendios: "Vamos a ver antes a ministros compareciendo en el Senado que a los responsables directos, que son los presidentes autonómicos"
418
El negocio del genocidio: no hay límite para el capitalismo si se trata de ganar dinero
357
El sionista húngaro Rezső Kasztner engañó a 437.000 judíos húngaros para enviarlos a Auschwitz
374
Condenado a muerte un ex alto cargo del Gobierno de China por apropiación indebida de unos 43 millones de euros
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
23
meneos
35
clics
Trump inspecciona al Smithsonian para adaptar la historia al relato MAGA
Expertos aseguraron que las acciones del presidente de EE. UU. contra esta institución son “propias de un régimen autoritario”.
|
etiquetas
:
autoritario
,
trump
,
maga
,
smithsonian
,
woke
,
historia
,
describir
19
4
0
K
282
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
19
4
0
K
282
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
themarquesito
Berlín 1937, Exposición de Arte Degenerado
8
K
130
#1
HeilHynkel
*
Estilo Franco, Hitler, Kim Jon XX (el abuelo y el padre) , Pinochet, Stalin, Zelenskii y otros próceres.
1
K
40
#4
safeman
#1
Te acuerdas de Volodimir, pero no de Vladimir..... Curioso...
0
K
6
#7
HeilHynkel
*
#4
Mira a ver quien lleva generando en el país una política de odio a todo lo ruso desde el golpe de estado neonazi del Maiden. Y curisamente, ha mandado al campo de batalla a la gente mayor, a la que tenía menos fanatizada para quedarse con una juventud de fanáticos alimentados con odio desde la cuna.
Claro que a tí que te pongan de héroe a un criminal de guerra nazi como Bandera te parecerá de lo más normal.
0
K
20
#8
safeman
#7
Pues me parece tan normal como andar invitando a te con Polonio. No estoy excusando a uno, estoy comentando que tanto da "Xan coma Perican". Eres tú el que trata de vender a Vladimir como un gran demócrata, cuando ha dado muchas muestras de lo que es capaz. En Ucrania la escusa es el Euromaidan, y en Chechenia, cual fue el motivo?
0
K
6
#3
concentrado
"Son propias de un estado autoritario". Es que EEUU en estos momentos es un estado autoritario.
1
K
34
#9
Suleiman
Esta es la ciencia que el entiende...
creationmuseum.org/
0
K
13
#5
frg
Lo tiene fácil, tira todos los huesos, fósiles, recursos históricos y los sustituye por una montaña de barro, una costilla humana reciente, que no sea un fósil, y una paloma disecada. Todo lo demás sobra, y a la basura.
0
K
12
#6
babuino
Por fin. Ya está bien de manipular la Historia y la Creación.
Por fin vamos a enseñar a nuestros niños la Verdad
TM
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Mira a ver quien lleva generando en el país una política de odio a todo lo ruso desde el golpe de estado neonazi del Maiden. Y curisamente, ha mandado al campo de batalla a la gente mayor, a la que tenía menos fanatizada para quedarse con una juventud de fanáticos alimentados con odio desde la cuna.
Claro que a tí que te pongan de héroe a un criminal de guerra nazi como Bandera te parecerá de lo más normal.
Por fin vamos a enseñar a nuestros niños la VerdadTM