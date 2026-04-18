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Trump impulsa estudio de psicodélicos como el LSD para tratamientos de salud mental

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este sábado una orden ejecutiva para impulsar la investigación de psicodélicos como el LSD, la psilocibina y la ibogaína como nuevas opciones de tratamiento para personas con trastornos graves de salud mental. La directiva establece nuevas orientaciones para que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) amplíe el acceso de los investigadores a estas sustancias, hoy clasificadas como drogas ilegales en EE.UU., en entornos terapéuticos estrictamente controlados.

| etiquetas: trump , psicodélicos , lsd , psilocibina , ibogaína , salud mental , drogas
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6 comentarios
1 1 0 K 16 actualidad
Laro__ #1 Laro__
No me puedo creer que tome una decisión correcta con respecto a investigación científica. Bien hecho TACO.
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BastardWolf #2 BastardWolf
#1 yo tb he flipado con la noticia despues de tanta estupidez encadenada
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#3 Grahml *
#1 #2 Dad las gracias a Joe Rogan:

"Flanqueado por personalidades como el secretario de Salud, Robert F. Kennedy, y el famoso presentador de pódcast, Joe Rogan, ambos impulsores de la iniciativa"
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anv #6 anv
#1 Dicen que hasta un reloj roto da bien la hora dos veces al día.
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EvilPreacher #4 EvilPreacher *
¿Es él mismo el cobaya? {0x1f64b}
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anv #5 anv
Que suerte tiene Estados Unidos de tener un presidente que sabe tanto de medicina y hasta se bioquímica.
Se ve que es experto en drogas... :roll:
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menéame