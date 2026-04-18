Trump impulsa estudio de psicodélicos como el LSD para tratamientos de salud mental

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este sábado una orden ejecutiva para impulsar la investigación de psicodélicos como el LSD, la psilocibina y la ibogaína como nuevas opciones de tratamiento para personas con trastornos graves de salud mental. La directiva establece nuevas orientaciones para que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) amplíe el acceso de los investigadores a estas sustancias, hoy clasificadas como drogas ilegales en EE.UU., en entornos terapéuticos estrictamente controlados.