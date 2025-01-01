edición general
8 meneos
8 clics
Trump ha indultado a más de 1.800 personas, y algunas han vuelto a ser detenidas [ENG]

Trump ha indultado a más de 1.800 personas, y algunas han vuelto a ser detenidas [ENG]

Entre los beneficiarios de los indultos y conmutaciones de Donald Trump hay un grupo que, según expertos legales y politólogos, representa una de las pruebas más claras de cómo estas acciones socavan el Estado de Derecho: personas que salieron de prisión gracias al indulto y luego fueron detenidas de nuevo por otros presuntos delitos. Durante su primer mandato, Trump concedió 237 medidas de clemencia —incluyendo a un prestamista depredador que también era traficante de drogas y a otro que dirigía un esquema Ponzi—.

| etiquetas: trump , indulto , detenidas , clemencia
6 2 0 K 99 actualidad
5 comentarios
6 2 0 K 99 actualidad
themarquesito #1 themarquesito
Ya sólo los asaltantes del Capitolio indultados suman 1600
1 K 40
#3 Grahml
#1 ¿Y para eso ha hecho falta una sola firma?

¿O ha acudido al autopen?
0 K 20
themarquesito #4 themarquesito
#3 Una sola firma, y con eso quedaron indultados todos. Aquí la orden ejecutiva en cuestión, y una foto de Trump presentándola.  media
1 K 40
#5 Grahml
#4 Pues 1600 delincuentes perdonados y sueltos por las calles gracias al cara mendrugo anaranjado.

Qué locura todo.
0 K 20
#2 famufa
Realmente eso va en la condición humana. Y si encima no tienes dos dedos de frente para darte cuenta de que no se volverá a repetir (probablemente), estás jodido.
0 K 6

menéame