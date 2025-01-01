Trump ha indultado a más de 1.800 personas, y algunas han vuelto a ser detenidas [ENG]

Entre los beneficiarios de los indultos y conmutaciones de Donald Trump hay un grupo que, según expertos legales y politólogos, representa una de las pruebas más claras de cómo estas acciones socavan el Estado de Derecho: personas que salieron de prisión gracias al indulto y luego fueron detenidas de nuevo por otros presuntos delitos. Durante su primer mandato, Trump concedió 237 medidas de clemencia —incluyendo a un prestamista depredador que también era traficante de drogas y a otro que dirigía un esquema Ponzi—.