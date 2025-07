Trump, en una entrevista en 2006, afirma no tener límite de edad con las mujeres, y luego decide que 12 años es demasiado joven [HEMEROTECA] [ENG]  

Durante su amistad con el pedófilo Jeffrey Epstein, Donald Trump admitió en el programa de Howard Stern que no tenía un límite de edad con las mujeres, antes de marcar una línea con las niñas de 12 años. “¿Crees que aún podrías estar acostándote con chicas de 24 años?”, le preguntó Stern a un Trump de 60 años en 2006 (el mismo año en que engañó a Melania con Stormy Daniels). “Oh, absolutamente”, respondió Trump. “No tendría ningún problema”. “¿Tienes un límite de edad?” “No, no, no tengo edad…”, dijo Trump, antes de corregirse.