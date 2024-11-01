Trump elimina las armas nucleares de las evaluaciones medioambientales (Eng)

Según informes recientes, la administración estadounidense ha promovido cambios normativos que reducen o eliminan requisitos de evaluación ambiental para los nuevos reactores avanzados, alegando que son “seguros”. Críticos de organizaciones independientes advierten que esto podría debilitar revisiones de seguridad ambiental y reducir transparencia, lo que podría tener consecuencias negativas a largo plazo para la seguridad nuclear y la confianza pública en Estados Unidos.