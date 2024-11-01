edición general
Trump elimina las armas nucleares de las evaluaciones medioambientales (Eng)

Trump elimina las armas nucleares de las evaluaciones medioambientales (Eng)

Según informes recientes, la administración estadounidense ha promovido cambios normativos que reducen o eliminan requisitos de evaluación ambiental para los nuevos reactores avanzados, alegando que son “seguros”. Críticos de organizaciones independientes advierten que esto podría debilitar revisiones de seguridad ambiental y reducir transparencia, lo que podría tener consecuencias negativas a largo plazo para la seguridad nuclear y la confianza pública en Estados Unidos.

Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#3 no será para agilizar las construcciones y ayudar a la población a tener electricidad más barata? :troll:
azathothruna #6 azathothruna
Y justo ha terminado la temporada 2 de fallout

:tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil:
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Ey chavales, si cerráis los ojos, no existe.
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 porque se reducen o eliminan requisitos si es la más segura?
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones *
#2 Porque la peña es, o muy avara, o muy idiota.
#5 guillersk
#2 Por qué al ser tan seguras no los necesitan
#7 Nasser *
#2 Y a este que más le da si son seguros no, con que le cuadre su mente enferma suficiente.
