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Trump dispara contra Europa y la acusa de ser "una incubadora de amenazas terroristas"

Trump dispara contra Europa y la acusa de ser "una incubadora de amenazas terroristas"

Desde que estalló la guerra en Oriente Medio a consecuencia de los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, la Administración Trump y el propio inquilino de la Casa Blanca han elevado el tono sobre Europa en reiteradas ocasiones, con amenazas por la postura que países como España han adoptado contraria a la ofensiva estadounidense en Irán. Sin embargo, ahora se sirven de las “fronteras abiertas” para volver a disparar contra Europa, a la que acusan de ser “una incubadora de amenazas terroristas”.

| etiquetas: trump , europa , incubadora , amenazas , terroristas
7 0 0 K 81 Trump
8 comentarios
7 0 0 K 81 Trump
cocolisto #1 cocolisto
Un terrorista hablando de terrorismo.
5 K 77
#8 colemur
#1 Es su trabajo. Debe saturar las noticias de los medios de comunicación. Es parte de su estrategia:
en.wikipedia.org/wiki/Flood_the_zone
Supongo que acabará hasta los cojones al cabo del día, pero si tiene que hacerlo, tiene que hacerlo.
1 K 14
#3 fremen11
Este pavo es tonto de cojones, soplapollas quienes sois los mayores mecenas de los grupos terroristas??
4 K 54
ronko #5 ronko
Abascal fue por su cuenta ahí que no nos meta. :troll:
1 K 24
JackNorte #6 JackNorte *
Y nosotros lo sabemos porque les financiamos , continuo. Empezando por Ucrania, los entrenamos y los encauzamos a nuestros intereses, como siempre.
1 K 22
LoboAsustado #7 LoboAsustado
No es solo el tontopolla del Trump, es la propia historia de su país la que es de hacérselo mirar.
1 K 19
#2 rafeame
"Sobre todo Noruega"
1 K 17
#4 luckyy
. .. duces tú mientras clavas tu oupila en mi oupila azul: terrorista eres tú!!!
0 K 10

menéame