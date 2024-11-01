Trump dispara contra Europa y la acusa de ser "una incubadora de amenazas terroristas"

Desde que estalló la guerra en Oriente Medio a consecuencia de los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, la Administración Trump y el propio inquilino de la Casa Blanca han elevado el tono sobre Europa en reiteradas ocasiones, con amenazas por la postura que países como España han adoptado contraria a la ofensiva estadounidense en Irán. Sin embargo, ahora se sirven de las “fronteras abiertas” para volver a disparar contra Europa, a la que acusan de ser “una incubadora de amenazas terroristas”.