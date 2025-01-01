Trump dice que Ucrania "no recuperará Crimea" y "no podrá unirse a la OTAN"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que la devolución de la península de Crimea --anexionada por Rusia en 2014-- y la incorporación de Ucrania a la OTAN están fuera de la mesa de negociaciones, en la víspera de su reunión con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en la que abordarán lo tratado durante la cumbre del pasado viernes en Alaska con el mandatario ruso, Vladimir Putin.
Te recuerdo lo que decía cierto ministro pérfido:
“Inglaterra no tiene amigos permanentes ni enemigos permanentes. Inglaterra tiene intereses permanentes”.
Y luego John Quincy Adams
«Estados Unidos no tiene amistades permanentes, sino intereses permanentes»
Así que si juegas con un escorpión no te quejes que te pique, que te ha avisado.
A mi tampoco me gusta, pero si no tengo fuerza para cambiar la partida, o la entiendo y la juego lo mejor posible o me quedo fuera.
De TRUMP
Su sucesor se pasará años pidiendo disculpas
/OTAN crying mode off
Es el…
Te pongo un ejemplo, en 1959 Hawai se conviete en Estado de los EEUU tras una invasion que comenzo en 1893.
truegeopolitics.com/es/invasion-estadounidense-de-hawai-en-1893/
Por cierto, la UE tiene acuerdos con Ucrania desde el 2014.
Que Rusia es un pais de muertos de hambre, cuyos salarios y esperanza de vida son mas bajos que en Marruecos o Brasil, no quita que su estado sea terrorista y gaste todos los recursos en propaganda y para ejercer ese terrorismo.
A Trump le importa tres pimientos Ucrania, como si se la queda entera Rusia, con tal de empezar a hacer negocietes con Putin, plantar su torre Trump en Moscú, y que fluya el petróleo y gas ruso hacia Europa con él de intermediario.
A ver por dónde sale la presidenta de la Comisión Europea.
Mejor cabeza de ratón, que putilla de León.
Puede decir misa, la UE sigue provisionando armas a los ucranianos, y estos siguen defendiendo su pais frente a los nazis rusos.
Yo empezaría haciendo fabricas de microchips para armamento en Europa y autoabastecernos en los puntos críticos.
Diseños de nuevos aviones, portaaviones, buques de guerra en condiciones etc..
Así el paronama cambiaría.