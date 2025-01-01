edición general
Trump dice que Ucrania "no recuperará Crimea" y "no podrá unirse a la OTAN"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que la devolución de la península de Crimea --anexionada por Rusia en 2014-- y la incorporación de Ucrania a la OTAN están fuera de la mesa de negociaciones, en la víspera de su reunión con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en la que abordarán lo tratado durante la cumbre del pasado viernes en Alaska con el mandatario ruso, Vladimir Putin.

Cehona #2 Cehona
Lo mismo le ocurrirá a Groenlandia. Abróchense los Centuriones
antesdarle #1 antesdarle
Creo que cada vez tenemos más claro los europeos que debemos alejarnos todo lo que podamos de Estados Unidos.
#3 surco *
#1 Tampoco. Lo último que tiene que ser la politica internacional es visceral. Los europeos tenemos que ser independientes y acercarnos o no a USA en cada tema según nuestro interés, igual que a otros players en juego. Eso es entender el juego. Lo otro, correr como un pollo sin cabeza.
HeilHynkel #14 HeilHynkel
#3

Te recuerdo lo que decía cierto ministro pérfido:

“Inglaterra no tiene amigos permanentes ni enemigos permanentes. Inglaterra tiene intereses permanentes”.

Y luego John Quincy Adams

«Estados Unidos no tiene amistades permanentes, sino intereses permanentes»

Así que si juegas con un escorpión no te quejes que te pique, que te ha avisado.
#17 surco *
#14 Es que la política internacional es un juego de escorpiones, pero no de ahora, ni del SXX. Desde el tratado de kadesh.
A mi tampoco me gusta, pero si no tengo fuerza para cambiar la partida, o la entiendo y la juego lo mejor posible o me quedo fuera.
#7 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#1 Sería lo conveniente, pero precisamente no en este caso. Por la única razón que varios gobiernos de la UE sueltan esas bravatas contra Rusia, es porque tienen a los USA detrás. Pero son palabras vacías. Tanto Crimea con todo población rusa y sus bases navales como entrar en la OTAN, son dos temas que llevarían a un conflicto directo. Algo que se evitó durante toda la guerra fría, no se va a dar ahora por mucho que los de las bravatas sin poder militar, griten muy fuerte.
ElenaCoures1 #12 ElenaCoures1
#1 De EEUU no
De TRUMP
Su sucesor se pasará años pidiendo disculpas
salteado3 #5 salteado3 *
Pero Rusia ha perdido porque no lo ha conseguido en dos semanas y le ha costado muchos recursos y vidas. Ah, y el fascista asesinoTM de Putin tiene cáncer.

/OTAN crying mode off
Supercinexin #10 Supercinexin
#5 Yo creo que lo importante es eso, firmar de una vez la transferencia de las tierras conquistadas, decir en los medios occidentales que los ucranianos son unos guerreros de puta madre que prácticamente no han sufrido bajas y que sin embargo le han costado 10 ó 12 millones de vidas a los putos rusos hijos de puta orcos, todos contentos unos con su historieta épica y los otros con las tierras que querían desde el principio y con Ucrania fuera de la OTAN y ya está, se acabó.

Es el…   » ver todo el comentario
Dene #4 Dene
Pues nada, USA ya está legitimando otra vez el derecho de conquista....75 años de historia tirados a la basura.
porto #6 porto
#4 ¿Alguna vez dejó de hacerlo? Es su propia esencia.
Veelicus #8 Veelicus
#4 esa es la mentira que se esta repitiendo ultimamente por parte del mundo NAFO, pero lo cierto es que el derecho de conquista siempre ha estado legitimado, por mucha ONU que haya existido.
Te pongo un ejemplo, en 1959 Hawai se conviete en Estado de los EEUU tras una invasion que comenzo en 1893.
truegeopolitics.com/es/invasion-estadounidense-de-hawai-en-1893/
Verdaderofalso #27 Verdaderofalso *
#4 no lo hace ya en Israel?? Al menii lo s es coherente y permite a ambos quedarse con lo conquistado, Europa en cambio…
#21 pozz
#15 Porque no implicarse tras lo de Checoslovaquia o Polonia, nos llevo directos a la segunda guerra mundial. Funciono genial eso de paz por territorios, en 1938, o incluso en 2014... la cobardia sale extremadamente cara, si no le facilitamos a Ucrania la derrota mas humillante que sea posible a Rusia, vamos directos a una guerra, por cobardes. De verdad piensas que Putin se va a parar en Ucrania, cuando todo su aparato de propaganda dice claramente que despues de Ucrania van a por Moldavia, los paises balticos y despues los nordicos. :palm:
Por cierto, la UE tiene acuerdos con Ucrania desde el 2014.
#22 Khanbaliq
#21 Pero si Rusia es una mierda de país que usa chips de lavadoras porque no tiene armamento, ¿Qué me estás contando?
#23 pozz *
#22 Y los del ISIS tenian un mierdon de pais que no hacian una mierda de tecnologia ni nada remotamente parecido.... es lo que tiene el terrorismo, que gasta lo que sea necesario para joder al prójimo, y Rusia es un estado terrorista dirigido por nazis psicopatas a los que su pueblo les importa una absoluta mierda.
Que Rusia es un pais de muertos de hambre, cuyos salarios y esperanza de vida son mas bajos que en Marruecos o Brasil, no quita que su estado sea terrorista y gaste todos los recursos en propaganda y para ejercer ese terrorismo.
ixo #11 ixo
La UE debe salirse en bloque de esta OTAN y crear una nueva Alianza Atlántica. No hay otra. No se puede estar al dictado de con qué pie se levante o el humor volátil de Trump.
A Trump le importa tres pimientos Ucrania, como si se la queda entera Rusia, con tal de empezar a hacer negocietes con Putin, plantar su torre Trump en Moscú, y que fluya el petróleo y gas ruso hacia Europa con él de intermediario.
A ver por dónde sale la presidenta de la Comisión Europea.
#15 Khanbaliq
#11 ¿y cuál es la razón por la cual a nosotros debe importarnos tantísimo Ucrania como para romper con todo y con todos?
ixo #16 ixo
#15 Ni Trump es "todos", ni EEUU es "todo", y ahora mismo mucho menos nuestros aliados.
#19 Khanbaliq
#16 Es que lo que tu dices es salirse de la OTAN y eso es romper con todos los que no quieran salirse de ella.
ixo #25 ixo
#19 "La UE debe salirse en bloque de esta OTAN"

Mejor cabeza de ratón, que putilla de León. ;)
ElenaCoures1 #13 ElenaCoures1
En 10 o 12 días
#9 Abril_2025
Igual mañana dice otra cosa. La palabra de Trump no vale nada.
#20 pozz *
Trump en un año y poco, o en 3 años, esta fuera de la presidencia... lo que diga, es irrelevante como poco.
Puede decir misa, la UE sigue provisionando armas a los ucranianos, y estos siguen defendiendo su pais frente a los nazis rusos.
#18 yokitolakaka
El problema es que la UE no hace un ejército unico profesional decente.

Yo empezaría haciendo fabricas de microchips para armamento en Europa y autoabastecernos en los puntos críticos.

Diseños de nuevos aviones, portaaviones, buques de guerra en condiciones etc..

Así el paronama cambiaría.
LázaroCodesal #24 LázaroCodesal
#18 Y también un huevo duro...no te olvides.
#26 Madmaxi
Oooooooo, quien lo iba a decir. Desde la borrachera de clinton con yelsin como ha cambiado el mundo... el negosio es el negosio.
