Trump dice que Ucrania "no recuperará Crimea" y "no podrá unirse a la OTAN"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que la devolución de la península de Crimea --anexionada por Rusia en 2014-- y la incorporación de Ucrania a la OTAN están fuera de la mesa de negociaciones, en la víspera de su reunión con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en la que abordarán lo tratado durante la cumbre del pasado viernes en Alaska con el mandatario ruso, Vladimir Putin.