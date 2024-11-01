edición general
Donald Trump dice que ser anti-Trump es “probablemente ilegal” en un mensaje contra el presentador Seth Meyers [ENG]

El presidente Donald Trump sugirió que es “probablemente ilegal” ser “100% ANTI-TRUMP” en un arrebato contra el presentador de televisión nocturna Seth Meyers. Trump compartió el ataque en Truth Social el sábado por la tarde, después de que el presentador se burlara de él en el episodio del jueves de Late Night with Seth Meyers. Trump declaró que Meyers “puede ser el PEOR en actuar, en directo o de cualquier otra manera”. “Vi su programa el otro día por primera vez en años”. “En él hablaba sin parar sobre los catapultas eléctricas.

ur_quan_master
No hay problema. Normalmente la gente como mucho es 99,99% anti Trump.
Todos tenemos algo de gilipollas.
Mosquitón
#2 Bueno. A mí me gusta su mujer... ¿Eso cuenta?
Grahml
#3 Al mismo Trump le gusta (en sentido sexual) su hija.

Así que todo bien mientras estés de acuerdo con él.

Has pasado la prueba. {0x1f44d}  media
angelitoMagno
#2 Yo creo que soy 50%-50%. Por un lado me parece el puto peor político que ha existido jamás, por otro creo que puede ser el empujón que le faltaba a los Estados Fallidos de América para perder su posición de poder mundial, así que por ahí, adelante Trump, no te cortes, sigue a lo tuyo sin detenerte.
Mosquitón
Claro.... Como él mismo no 100% "anti-nada", moderado el muchacho.
Dene
El estado soy yo!! dijo alguien parecido a Donaldo I de América
