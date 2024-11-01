Donald Trump dice que ser anti-Trump es “probablemente ilegal” en un mensaje contra el presentador Seth Meyers [ENG]

El presidente Donald Trump sugirió que es “probablemente ilegal” ser “100% ANTI-TRUMP” en un arrebato contra el presentador de televisión nocturna Seth Meyers. Trump compartió el ataque en Truth Social el sábado por la tarde, después de que el presentador se burlara de él en el episodio del jueves de Late Night with Seth Meyers. Trump declaró que Meyers “puede ser el PEOR en actuar, en directo o de cualquier otra manera”. “Vi su programa el otro día por primera vez en años”. “En él hablaba sin parar sobre los catapultas eléctricas.