Trump dice que podría usar la Ley de Insurrección si fallos judiciales bloquean despliegues militares en ciudades de EE.UU

Trump dice que podría usar la Ley de Insurrección si fallos judiciales bloquean despliegues militares en ciudades de EE.UU

El presidente Donald Trump sugirió este lunes que podría invocar la Ley de Insurrección si los tribunales continúan bloqueando los despliegues de militares en ciudades de todo el país, planteando la posibilidad de usar esta ley centenaria para evitar fallos desfavorables. “Hasta ahora no ha sido necesario, pero tenemos una Ley de Insurrección por una razón”, dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval. “Si tuviera que promulgarla, lo haría".

#1 PerritaPiloto *
Se veía venir. Porque tiene nulo respeto por las decisiones judiciales, y un ejército bien pertrechado. Y sacar a pasear el ejército y no usarlo es de parguelas.

Pero ojo, son los jueces del Supremo los que le autorizaron a hacer esto. Al interpretar la ley diciendo que el presidente no se tiene que someter a la ley, han creado a una especie de Dios viviente cuyo único límite es su voluntad.

Es el Supremo quien determinó que lo que digan los otros jueces sobre el presidente es papel mojado.
themarquesito #3 themarquesito
#1 La famosa decisión sobre la inmunidad presidencial fue realmente calamitosa.
Cehona #16 Cehona
#1 "Es el Supremo quien determinó que lo que digan los otros jueces sobre el presidente es papel mojado" O como dice #13 quemamos las casas de los jueces díscolos.
meneame.net/story/juez-pronuncia-despues-mansion-explotara-presunto-at
Mixtape96 #17 Mixtape96
#1 a ver si explotan ya en una guerra civil y dejan al resto en paz
ACEC #13 ACEC
Tanbien puede quemar las casas de los jueces... Ah espera...
#12 Tronchador.
Ahora es cuando cobra sentido la segunda enmienda...
Pero claro, los locos que suelen tener subfusiles de asalto semiautomáticos debajo de la almohada son los mismos que odian al diferente y que votan a dictadores ególatras.
Uge1966 #5 Uge1966
Y luego le quieren negar el Nobel de la Paz... Que inconformistas somos...
#7 Grahml
Qué puedes esperar de alguien que se follaría a su hija, si no fuera porque era su hija.
pepel #11 pepel
Mejor que asalte el Capitolio.
Dene #14 Dene
Donald I de América, pasito a pasito hasta la dictadura!
MacMagic #4 MacMagic
País de las libertades pero no mucho.
Ainhoa_96 #8 Ainhoa_96
Vamos Trump, no hay huevos, qué ganas tenemos de ver estallar a los USA xD

No haber votado a los leopardos comecaras :-P
Tito_Keith #6 Tito_Keith
'Tú tienes jueves pero yo tengo soldados' habrá pensado el bueno de Donald
#9 aletmp
#6 normal.. malditos sean. Quieren todos los Jueves para ellos!
Tito_Keith #10 Tito_Keith *
#9 jejej
jueces, claro. Hoy el café viene un poco flojo
#2 Emotivo
Terminará cerrando las fronteras después de establecer su orden particular en todo el país.
Dene #15 Dene
#2 "orden particular".... bonita palabra para algo que ya está definido hace mucho. La palabra es "dictadura"...
Fran_Ramos #18 Fran_Ramos
Bueno, ya solo queda cargarse el legislativo y ya tenéis una bonita dictadura.
