Trump dice que podría usar la Ley de Insurrección si fallos judiciales bloquean despliegues militares en ciudades de EE.UU

El presidente Donald Trump sugirió este lunes que podría invocar la Ley de Insurrección si los tribunales continúan bloqueando los despliegues de militares en ciudades de todo el país, planteando la posibilidad de usar esta ley centenaria para evitar fallos desfavorables. “Hasta ahora no ha sido necesario, pero tenemos una Ley de Insurrección por una razón”, dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval. “Si tuviera que promulgarla, lo haría".
Pero ojo, son los jueces del Supremo los que le autorizaron a hacer esto. Al interpretar la ley diciendo que el presidente no se tiene que someter a la ley, han creado a una especie de Dios viviente cuyo único límite es su voluntad.
Es el Supremo quien determinó que lo que digan los otros jueces sobre el presidente es papel mojado.
Pero claro, los locos que suelen tener subfusiles de asalto semiautomáticos debajo de la almohada son los mismos que odian al diferente y que votan a dictadores ególatras.
No haber votado a los leopardos comecaras
jueces, claro. Hoy el café viene un poco flojo