Trump dice que podría usar la Ley de Insurrección si fallos judiciales bloquean despliegues militares en ciudades de EE.UU

El presidente Donald Trump sugirió este lunes que podría invocar la Ley de Insurrección si los tribunales continúan bloqueando los despliegues de militares en ciudades de todo el país, planteando la posibilidad de usar esta ley centenaria para evitar fallos desfavorables. “Hasta ahora no ha sido necesario, pero tenemos una Ley de Insurrección por una razón”, dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval. “Si tuviera que promulgarla, lo haría".