Trump designa oficialmente como "terrorista" al movimiento 'Antifa' de EEUU

Antifa es un movimiento descentralizado de izquierda que se opone a los grupos de extrema derecha, racistas y fascistas, ha atraído durante mucho tiempo las críticas del presidente estadounidense, quien ha oficializado su designación como terrorista pese a que no existe un líder o una organización formal a quien acusar.

25 comentarios
cosmonauta #1 cosmonauta *
A mi pareja le han saltado avisos en threads diciéndole algo así como "Esta persona a la que sigues puede estar relacionada con un movimiento considerado terrorista, patatín, patatán" .. y no sé si incluso animaba a denunciarlo en caso de tener confirmación.

A C O J O N A N T E!!!

Ya podemos ir borrando la cuenta de meneame porque nos vamos todos pa'l talego, unos por rojos y otros por gilipollas.
16
frg #3 frg
#1 ¿Puedes dar más información? Como la plataforma donde le saltan esos avisos y algo más de contexto.
1
#8 arreglenenlacemagico
#3 en discord salen anuncios asi
1
frg #11 frg
#8 Soy viejo, creo que he usado Discord una única vez.
0
cosmonauta #12 cosmonauta
#3 threads.com , el twitter de facebook. Luego a la tarde lo comento con ella y añado más información.

Pero sería lo que comentan aquí www.reddit.com/r/AskUS/comments/1npi5a2/threads_is_now_posting_this_pe
0
Asimismov #16 Asimismov
#1 da igual P'alantir, te lleva p'alante, a ti, a tu pareja y a mnm.
1
mariKarmo #17 mariKarmo
#1 Los maricones también?
0
cosmonauta #24 cosmonauta
#17 Maricón, rojo, meneante y programador. Esos van los primeros!
0
cabobronson #22 cabobronson
#1 {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} la última frase...
0
cosmonauta #25 cosmonauta
#22 Bueno... Yo no soy rojo o sea que supongo que entro en la segunda opción
0
Tito_Keith #23 Tito_Keith
#1 o como en mi caso por los dos motivos :-D
0
ingenierodepalillos #5 ingenierodepalillos *
No es que sea fascista, no, es que le aterra quienes se oponen al fascismo.
Felicidades usanos, han puesto a un terrorista a pilotar el avión, ya pueden ponerse a rezar.
7
XtrMnIO #6 XtrMnIO
Queda alguna duda sobre el fascismo en gringolandia?
3
mariKarmo #18 mariKarmo
Parece el movimiento natural de la derecha: todo lo que me molesta es terrorismo.

Tenemos ejemplos de hace unos días en Madritz.
3
aupaatu #13 aupaatu *
No aportan ningun atententado terroristas con armas
En EEUU lo peligroso son las Pancartas las armas son par defenderse de las temibles Pancartas de tercera generación y con IA
3
EsanZerbait #20 EsanZerbait
Aprended antifas de los verdaderos demócratas!  media
2
Ramen #15 Ramen
"Trump es anti antifascista". Despejamos las anti que se anulan mutuamente y nos queda que "Trump es fascista". Y lo ha dicho él.

No hay más preguntas, señoría.
3
frg #2 frg
Si lo tienes un enemigo, lo creas y así justificas lo siguiente que venga.
2
EsanZerbait #19 EsanZerbait *
#2 Es más fácil que todo eso. Si parece un nazi, dice cosas de nazis y actúa como un nazi (lo ur no sé es que tal pintará al óleo), seguramente es un demócrata extremocentrista de toda la vida.
0
SeñorPresunciones #21 SeñorPresunciones
No creo que haya nada más fascista que prohibir el pensamiento antifascista.

Es el nuevo Hitler, no sé a qué espera el mundo para aislar a EE.UU.
1
Expat_Guinea_Ecuatorial #4 Expat_Guinea_Ecuatorial
Seguro que se tapan las caras porque son muy buena gente y no van a causar ningun problema
3
frg #7 frg
#4 Entonces como tú, que asumes una identidad/clon para soltar las chorradas en las que no te atreves a dar la cara. Asúmelo, al igual que los de antifa eres mala gente.
5
Mikhail #9 Mikhail
#4 Y si no te la tapas, cuando vuelvan a mandar PP-Vox; igual vienen a buscarte para dar un paseo de madrugada, como antiguamente... >:-(
6
Pyrefox #10 Pyrefox
#4 díselo a los del ICE, que serán tb un grupo terrorista?
2
valandildeandunie #14 valandildeandunie
#4 No se podía saber que ibas a estar en contra del antifascismo.

Por lo que sea, eh? xD

Pero, tranquilo, que os pasará de nuevo lo de 1945 ;)
2

