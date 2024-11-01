Trump designa oficialmente como "terrorista" al movimiento 'Antifa' de EEUU

Antifa es un movimiento descentralizado de izquierda que se opone a los grupos de extrema derecha, racistas y fascistas, ha atraído durante mucho tiempo las críticas del presidente estadounidense, quien ha oficializado su designación como terrorista pese a que no existe un líder o una organización formal a quien acusar.
A C O J O N A N T E!!!
Ya podemos ir borrando la cuenta de meneame porque nos vamos todos pa'l talego, unos por rojos y otros por gilipollas.
Pero sería lo que comentan aquí www.reddit.com/r/AskUS/comments/1npi5a2/threads_is_now_posting_this_pe
Felicidades usanos, han puesto a un terrorista a pilotar el avión, ya pueden ponerse a rezar.
Tenemos ejemplos de hace unos días en Madritz.
En EEUU lo peligroso son las Pancartas las armas son par defenderse de las temibles Pancartas de tercera generación y con IA
No hay más preguntas, señoría.
Es el nuevo Hitler, no sé a qué espera el mundo para aislar a EE.UU.
Por lo que sea, eh?
Pero, tranquilo, que os pasará de nuevo lo de 1945