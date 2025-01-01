Trump, crecido en el Despacho Oval: "Me llaman el presidente de Europa"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que le llaman "el presidente de Europa" por su gestión de la guerra de Ucrania y por conseguir que los líderes de la OTAN acordasen elevar el gasto en defensa hasta el 5%. "Respetan a vuestro presidente (en referencia a él mismo) hasta tal punto que, en broma, me llaman el presidente de Europa, lo cual es un honor", declaró Trump a los periodistas en el Despacho Oval durante un acto para firmar órdenes ejecutivas.