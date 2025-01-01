edición general
Trump, crecido en el Despacho Oval: "Me llaman el presidente de Europa"

Trump, crecido en el Despacho Oval: "Me llaman el presidente de Europa"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que le llaman "el presidente de Europa" por su gestión de la guerra de Ucrania y por conseguir que los líderes de la OTAN acordasen elevar el gasto en defensa hasta el 5%. "Respetan a vuestro presidente (en referencia a él mismo) hasta tal punto que, en broma, me llaman el presidente de Europa, lo cual es un honor", declaró Trump a los periodistas en el Despacho Oval durante un acto para firmar órdenes ejecutivas.

themarquesito #2 themarquesito
Absolutamente nadie le llama así, obviamente.
#4 BurraPeideira_
#2 Que puede influir mucho en los líderes europeos no creo que se pueda discutir. Y con su actitud sumisa le dan alas para estas faltas de respeto y que se venga arriba con su discurso de héroe de la galaxia.
Desde luego a Europa la tienen donde siempre quisieron, enfrentada con Rusia y más dependiente que nunca.
#5 Celsar
#2 pero podrían hacerlo sin problema, le lamen el ojete bastante más que en estados de EEUU como California...
ur_quan_master #7 ur_quan_master *
#2 mucha menos gente del que le llama retrasado, desde luego.

Si newton dijo estar subido "a hombros de gigantes" este está subido "a hombros de gilipollas "
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Cada día está más gaga
fareway #1 fareway *
Y los ultras de rodillas repitiendo: "Palabra de Trump, Palabra del Señor". Sigo pensando que entre Trump, Milei y demás escoria andante, le están haciendo la mejor campaña a Sánchez.
makinavaja #6 makinavaja
Más bien lo llaman el imbécil anaranjado.... :-D :-D
#8 Pivorexico *
Para una verdad que dice , os la tomáis a broma .
