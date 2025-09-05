edición general
1 meneos
1 clics

Trump considera ataques contra cárteles dentro de Venezuela, parte de una campaña de presión más amplia sobre Maduro, dicen fuentes [ENG]

El presidente Donald Trump está sopesando una multitud de opciones para llevar a cabo ataques militares contra los cárteles de la droga que operan en Venezuela, incluyendo la posibilidad de atacar objetivos dentro del país como parte de una estrategia más amplia destinada a debilitar al líder Nicolás Maduro, según múltiples fuentes informadas sobre los planes de la administración.

| etiquetas: trump , maduro , eeuu , venezuela , narcotráfico
1 0 0 K 16 actualidad
4 comentarios
1 0 0 K 16 actualidad
Catacroc #2 Catacroc
¿Ataques contra carteles? Van a hacer grafittis?
0 K 11
#3 guillersk
Si Maduro se opone quedaría retratado como lo que es, un narcodictador
0 K 11
Andreham #4 Andreham
#3 ¿Cómo funciona esa cabecita?

¿Qué hubiera pasado si Francia hubiera mandado a su ejército a matar etarras?

¿Quién decide quién es un narco? ¿Con qué motivación se mete en una nación diferente a la suya a matar a nadie? ¿Y qué pasa si mata a alguien por error?
0 K 8
Aokromes #1 Aokromes *
estados unidos terroristas, desde antes de su fundacion, recordemos que estados unidos fue creada gracias al terrorismo :troll:
0 K 10

menéame