Trump compara a la Armada de EE. UU. con «piratas» mientras esta aborda un barco en el bloqueo a Irán [EN]  

Donald Trump ha afirmado que la Armada de los Estados Unidos actuó «como piratas» al describir una operación de incautación de un buque en el marco del bloqueo estadounidense de los puertos iraníes, como represalia. «Nosotros… nos abalanzamos sobre él y tomamos el control del buque. Nos hicimos con la carga, nos hicimos con el petróleo. Es un negocio muy rentable», declaró Trump en un mitin celebrado el viernes en Florida. «Somos como piratas», añadió ante los vítores de la multitud. «Somos algo así como piratas. Pero no estamos jugando».