Trump se burla de haber ordenado el asesinato del general iraní Qasem Soleimani

Al honrar a un soldado estadounidense herido por un artefacto explosivo improvisado en una carretera de Afganistán, Trump preguntó irónicamente: "Sabes quién puso la bomba en la carretera, ¿verdad? Soleimani". "¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Soleimani?", continuó, finalizando su discurso mirando al techo, dando a entender que Soleimani estaba muerto. El general iraní fue asesinado en un ataque de EE. UU. en enero de 2020, durante el primer mandato de Trump, el acto fue calificado como terrorismo de estado por parte de Irán.