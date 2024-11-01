edición general
35 meneos
41 clics
Trump se burla de Dinamarca por aumentar la seguridad en Groenlandia: "¿Sabéis lo que ha hecho Dinamarca para reforzar la seguridad en Groenlandia? Añadieron un trineo de perros más." [ENG]

Trump se burla de Dinamarca por aumentar la seguridad en Groenlandia: "¿Sabéis lo que ha hecho Dinamarca para reforzar la seguridad en Groenlandia? Añadieron un trineo de perros más." [ENG]  

El presidente Donald Trump se burló del Reino de Dinamarca por supuestamente haber aumentado la seguridad en Groenlandia, diciendo a los periodistas el domingo que el país simplemente “añadió un trineo de perros más”. "¿Sabéis lo que ha hecho Dinamarca para reforzar la seguridad en Groenlandia? Añadieron un trineo de perros más." x.com/i/status/2008065553110303076

| etiquetas: trump , trineo , dinamarca , perros , groenlandia
30 5 0 K 369 actualidad
20 comentarios
30 5 0 K 369 actualidad
Comentarios destacados:      
#1 Grahml
Cuando la triste realidad es esta:

Dinamarca refuerza la defensa del Ártico con 4.260 millones de dólares y planea comprar 16 nuevos F-35
ednews.net/en/news/world/698957-denmark-boost-arctic-defence-426bn
3 K 56
frankiegth #3 frankiegth *
#1. F-35 que no muerden la mano de quien los fabrica.  media
11 K 114
oceanon3d #10 oceanon3d *
#3 Lo más curioso y retorcido de pensar es que lo saben y no se atreveran a anular el pedido no sea que Trump se enfade y lo use de pretesto para invadir Groenlandia.

xD xD xD xD
2 K 41
#14 PerritaPiloto
#10 #1 #3 Da igual lo que hagan. Trump ya ha decidido que quiere Groenlandia. Trump puede mentir mucho y decir muchas gilipolleces, pero nunca miente acerca de sus intenciones. Lo que dice que va a hacer lo intenta hacer por todos sus medios.

Es malvado y rencoroso, así que si les hacen chistecitos o le parodian te lleva secuestrado, aunque no le haga falta para imponerse.
1 K 18
Cantro #5 Cantro
#1 Y deberían poner una base multinacional europea por allí. Necesitan más de lo que tienen para atemperar según qué tentaciones
0 K 10
oceanon3d #6 oceanon3d *
#1 Esos F35 en caso de ataque delos EEUU no valen: Trump los desconecta a distancia desde su despacho en la Casa Blanca.

Hay que ser gilipollas.
6 K 71
#11 BurraPeideira_
#1 ¿De verdad crees que irían a la guerra con EE.UU. por Groenlandia?
0 K 10
oceanon3d #12 oceanon3d *
#11 Sería la disolución de facto de la OTAN.

Lo mismo es lo que busca en troll pelopanocha.

Tiene sus cosas positivas si lo pienso un rato.
0 K 8
#13 Grahml *
#11 Yo no.

Otra cosa es lo que dice la noticia sobre lo que cree Dinamarca:

"Denmark plans to spend roughly 27.4 billion Danish kroner ($4.26bn) in an effort to shore up its defence capabilities in the Arctic and stave off threats made by United States President Donald Trump against the Danish semi-autonomous Greenland."

A lo que me refiero en #1 ya no es solo el hecho de que Trump mienta para que sus lameculos le rían las gracias, cagados de miedo, sino que además, para aumentar la defensa, Dinamarca planea comprarle armamento a EE. UU. Vasallismo hasta la extenuación.
0 K 20
#2 Nusku
Estamos en manos de un puto niño malcriado!
3 K 31
berkut #7 berkut
#2 No es un niño.
0 K 11
Verdaderofalso #15 Verdaderofalso
xD xD xD xD xD xD este 2026 promete
0 K 20
ContinuumST #16 ContinuumST
Repito que la única solución es la que es. No hay otra. Por desgracia.
0 K 13
security_incident #17 security_incident
#16 pepinos nucleares
1 K 26
#20 Forestalx
#17 Todo lo que estamos viendo deja claro que Gadafi, Sadam o El Asar están muertos por NO tener armas nucleares. Ucrania está invadida por no tener armas nucleares. Y Kin Jon Un sigue ahí porque SI las tiene. El mensaje es muy claro, renunciar a la no proliferación de armas nucleares.
0 K 10
#19 Forestalx
Los daneses para defenderse van a esparcir piezas de Lego por Groenlandia. Ya verás que risas cuando las pisen los yanquis.
0 K 10
Elanarkadeloshuevos #8 Elanarkadeloshuevos
Jamás pensé que vería algo así en europa. Agárrense que vienen curvas.
1 K 10
mikhailkalinin #4 mikhailkalinin
En Burgos amenazan con resucitar al Cid en solidaridad con sus hermanos esquimales.
0 K 10
#9 A_S *
Trump aún queda sitio para otro perro más, por si lo quieres tú
0 K 8
#18 OTANASIA
Pues, visto lo visto, todo apunta a que única y exclusivamente los ciudadanos de EEUU pueden desatascar este tapón. Sin que sirva de precedente, tomo una frase de uno de los criminales de Bagdad: "el que pueda hacer que haga", les diría.
0 K 6

menéame