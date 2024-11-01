edición general
Trump bromea con ponerle su nombre al Golfo de México: "Aún estamos a tiempo"

El presidente estadounidense, Donald Trump, bromeó este martes con que aún está "a tiempo" de ponerle su nombre al Golfo de México, rebautizado como 'Golfo de Estados Unidos' a su regreso a la Casa Blanca hace un año, insistiendo en que su equipo no rechaza casi ninguna de sus ideas. "Iba a llamarlo el Golfo de Trump, pero pensé que me matarían si hacía eso. Quería hacerlo. (...) El Golfo de Trump suena bien de todos modos, quizá podamos hacerlo. Aún estamos a tiempo", dijo en una rueda de prensa.

Cantro #1 Cantro
El Golfo de Trump suena de puta madre. En castellano. Es tan descriptivamente bueno que para usar la expresión no hace falta renombrar ningún accidente geográfico
RoterHahn #6 RoterHahn
#1
¡Ya la esta liando otra vez el golfo de Trump! :troll:
#4 Leclercia_adecarboxylata *
Por favor, sí. Para este hombre, que no sabe español, sería épico.
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Yo lo veo... "El golfo de Trump".

Pero no sé si la gente pensará en accidentes geográficos al escucharlo.
estemenda #3 estemenda
"sin comentarios" suena mejor.
aruleno #5 aruleno
Otra vez el niño chico, quiere chuches. Que cansino e infantil es el naranjito.
