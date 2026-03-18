Trump asegura que EE. UU. no participó en el ataque al mayor campo de gas del mundo en Irán

El presidente subrayó que Israel no volverá a atacar el campo de gas Pars-Sur, de vital importancia y valor, "a menos que Irán, imprudentemente, decida atacar a un país inocente, en este caso Catar. En tal caso, Estados Unidos, con o sin la ayuda o el consentimiento de Israel, destruirá por completo el campo de gas Pars-Sur con una potencia sin precedentes para Irán".

#1 marcotolo
no, claro....
y los vecinos de iran que dan soporte a sus asesinos y los de israel,
tampoco son culpables de nada.....
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
#1 Ni las bombas que vendieron
#2 candonga1
El Orejones meándose en la cara del mundo entero incluida la del Zanahorio?... es creíble?
joffer #4 joffer *
Y ahora he da la vuelta a la tortilla como los niños chicos. Israel ha encontrado al pelele perfecto.
#6 covacho *
"a menos que Irán, imprudentemente, decida atacar a un país inocente, en este caso Catar"

Irán agradece a Trump que le diga dónde no le gusta que ataque...

www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-18/qatar-reports-extensive-dam
#5 Tks4dTip
Quizás no se lo han dicho. Esto pasa a veces cuando el abuelo está con demencia, que en casa dicen: "Uyuyyy, mejor no le digáis que sé va a llevar un disgusto." O también, "Oh, pobrecillo: El médico ha dicho que le sigamos la corriente.

Es cosa de tiempo. Más de un par de meses lo veo difícil. Es triste y bochornoso, pero cuanto más tarden más vergonzoso va a resultar. Y luego está toda esa gente que todos sabemos que son un poco border line pero que ocupan desde la vicepresidencia abajo toda la administración a dedo que lo saben pero van a aguantar hasta el final porque se les acaba el chollo.

Ojalá me equivoque, pero si ya están en la fase de ocultarle información para que no le dé un parraque estamos muy jodidos.
