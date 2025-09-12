·
Trump anuncia el envío de la Guardia Nacional a Memphis
El mandatario asegura que el alcalde de la ciudad, el demócrata Paul Young, está de acuerdo con la decisión y añade que el motivo es frenar la criminalidad.
#2
BastardWolf
Les está quedando una democracia muy bonita
6
K
92
#7
themarquesito
Parece que Trump se haya olvidado de Chicago
1
K
39
#1
pepel
A este ritmo, tendrá que acabar mandando a su escolta personal.
0
K
20
#9
mente_en_desarrollo
Pues yo estoy de acuerdo con Trump.
El ejército de EEUU está mejor en EEUU que fuera.
Al menos, para la mayor parte del mundo que lo vemos desde fuera.
0
K
12
#4
bollod
Buena parte de la izquierda, cómo no, siempre de parte de los pobrecitos criminales.
0
K
9
#5
TripleXXX
Ya mismo aparecen por El Palo en Málaga
0
K
7
#6
AlexGuevara
La Guardia Nacional está de gira, oiga
0
K
7
#8
Cosmos1917
*
Este hombre vive a base de titulares. La efectividad de sus acciones es escasa tirando a insignificante, pero hay que reconocerle que le sabe poner fuegos artificiales a sus anuncios como nadie. Vamos, un trilero de toda la vida.
0
K
7
#3
puta
*
Es algo que hace Maduro continuamente para aplacar a la oposición, pero en lugar de enviar un cuerpo armado, preparado y entrenado, son un ejército guerrilleros analfabetos, palurdos y fanáticos al régimen. Por supuesto, la izquierda lo primero lo ve bien y lo segundo no.
0
K
6
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
