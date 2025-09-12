edición general
Trump anuncia el envío de la Guardia Nacional a Memphis

El mandatario asegura que el alcalde de la ciudad, el demócrata Paul Young, está de acuerdo con la decisión y añade que el motivo es frenar la criminalidad.

BastardWolf #2
Les está quedando una democracia muy bonita
themarquesito #7
Parece que Trump se haya olvidado de Chicago
pepel #1
A este ritmo, tendrá que acabar mandando a su escolta personal.
mente_en_desarrollo #9
Pues yo estoy de acuerdo con Trump.

El ejército de EEUU está mejor en EEUU que fuera.
Al menos, para la mayor parte del mundo que lo vemos desde fuera.
bollod #4
Buena parte de la izquierda, cómo no, siempre de parte de los pobrecitos criminales.
TripleXXX #5
Ya mismo aparecen por El Palo en Málaga :palm:
#6 AlexGuevara
La Guardia Nacional está de gira, oiga
Cosmos1917 #8
Este hombre vive a base de titulares. La efectividad de sus acciones es escasa tirando a insignificante, pero hay que reconocerle que le sabe poner fuegos artificiales a sus anuncios como nadie. Vamos, un trilero de toda la vida.
#3 puta
Es algo que hace Maduro continuamente para aplacar a la oposición, pero en lugar de enviar un cuerpo armado, preparado y entrenado, son un ejército guerrilleros analfabetos, palurdos y fanáticos al régimen. Por supuesto, la izquierda lo primero lo ve bien y lo segundo no.
