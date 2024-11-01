edición general
Trump anuncia que EEUU se quedará con el petróleo venezolano incautado

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este lunes que el país norteamericano se quedará con el petróleo de los barcos incautados en las últimas semanas y que también mantendrá retenidos estos buques. "Vamos a conservarlo. Puede que lo utilicemos para las reservas estratégicas. También nos quedamos con los barcos", ha afirmado en rueda de prensa desde Palm Beach, Florida. Durante la rueda de prensa le han preguntado por sus declaraciones sobre intervenciones en tierra, no solo en mar, para frenar el narcotráfico, y en concreto.

9 comentarios
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Asesinos, piratas y ahora ladrones de petroleo y barcos, en eso ha quedado EEUU con Trump.
7 K 90
SeñorMarron #4 SeñorMarron
#1 Ahora? ¿Y el petróleo iraquí, libio y sirio no cuentan?
1 K 14
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#4 Son expertos en asesinar y robar sobre todo petroleo
1 K 27
tul #2 tul
un cristiano moderno respetando el mandamiento ese que dice: no robaras, excepto a superbigote xD
2 K 42
Antipalancas21 #9 Antipalancas21 *
Y mientras Corina diciendo que cuando caiga Maduro, privatizara el petróleo venezolano y que EEUU gane “mucho dinero”.

www.elplural.com/politica/internacional/maria-corina-machado-asegura-e
0 K 20
Guanarteme #8 Guanarteme
Para los yankis el Caribe es su "Mare Nostrum" o su lago interior tipo "Lago Michigan".... Y se lo focan como quieren....
0 K 14
#3 diablos_maiq
¿Cuál es la noticia?
0 K 10
#7 gadish
Ladrones. El siguiente paso, robar gallinas. No se puede caer más bajo, robando a países pobres.
0 K 7
#6 sorlak
No se podía saber.
0 K 6

