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Trump amenaza con volar puentes y centrales eléctricas: ¿Es un crimen de guerra?

Trump amenaza con volar puentes y centrales eléctricas: ¿Es un crimen de guerra?

De llevarse a cabo esos ataques de forma sistemática, se estarían violando las convenciones internacionales sobre la guerra firmadas por Washington, y la propia legislación estadounidense, según alertan expertos en derecho internacional. Las construcciones civiles no pueden ser objetivo en una guerra salvo que desde ellas se esté perpetrando un ataque en ese preciso momento, y aún en ese caso con matices. Es uno de los pilares básicos del derecho internacional sobre los conflictos bélicos, sustentado en media docena de textos.

| etiquetas: donald trump , crímenes de guerra , derecho internacional , irán
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9 comentarios
8 2 0 K 83 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Si. Como bombardear escuelas con niños dentro o desaladoras
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#5 rogerillu
Si, lo es. Y alguien debería pararle los pies pero por desgracia nadie parece poder hacerlo.
3 K 42
Kantinero #6 Kantinero
#5 Es curioso que la única que se atreve a contradecirlo es su ex aliada Marjorie Tailer Green
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cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Sí, pero es más. Muy posiblemente use una bomba atómica táctica.
1 K 28
Javi_Pina #4 Javi_Pina
#2 de estas que Rusia podría haber tirado a Ucrania pero no ha hecho por tener un mínimo de sentido común
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HeilHynkel #8 HeilHynkel
¡anda! si eso es un crimen de guerra ... ¿también lo era cuando lo hizo la OTAN en Serbia? :roll:
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#7 Poligrafo
Sigo esperando las sanciones economicas y embargos a USA e Israel por la guerra ilegal y el genocidio.

No puede ser que a Rusia se le impusieran todo tipo de sanciones desde el minuto 1 de su invasion de Ucrania y con estos asesinos el mundo mire para otro lado.

Valiente pandilla de hipocritas y lameculos, habria que juzgar a la troika por traicion.
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Mauro_Nacho #9 Mauro_Nacho
Es una sinvergüenceria, EE.UU. hace todas estas guerras lejos de su territorio, si Irán tuviera frontera con EE.UU. no podría hacer esta destrucción, recibiría misiles a sus infraestructuras como respuesta, esto nos ayuda a entender más porque EE.UU. ha tenido tanto interés en tener a un país grande como Ucrania quería que estuviera en la OTAN, que tiene una larga frontera con Rusia, para utilizarlo como portaaviones contra Rusia.
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Andreham #3 Andreham
No, porque lo hace el protector del mundo libre basado en reglas, el adalid de la justicia y la libertad.

Está justificado porque "tiene derecho a defenderse" de las posibles armas nucleares de Irán.

Porque todo el mundo sabe lo devastadora que es un arma nuclear. Porque alguien, no se sabe bien quién, las usó dos veces.
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menéame