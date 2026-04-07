Trump amenaza con volar puentes y centrales eléctricas: ¿Es un crimen de guerra?

De llevarse a cabo esos ataques de forma sistemática, se estarían violando las convenciones internacionales sobre la guerra firmadas por Washington, y la propia legislación estadounidense, según alertan expertos en derecho internacional. Las construcciones civiles no pueden ser objetivo en una guerra salvo que desde ellas se esté perpetrando un ataque en ese preciso momento, y aún en ese caso con matices. Es uno de los pilares básicos del derecho internacional sobre los conflictos bélicos, sustentado en media docena de textos.