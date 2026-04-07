Trump amenaza con volar puentes y centrales eléctricas: ¿Es un crimen de guerra?

De llevarse a cabo esos ataques de forma sistemática, se estarían violando las convenciones internacionales sobre la guerra firmadas por Washington, y la propia legislación estadounidense, según alertan expertos en derecho internacional. Las construcciones civiles no pueden ser objetivo en una guerra salvo que desde ellas se esté perpetrando un ataque en ese preciso momento, y aún en ese caso con matices. Es uno de los pilares básicos del derecho internacional sobre los conflictos bélicos, sustentado en media docena de textos.
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No puede ser que a Rusia se le impusieran todo tipo de sanciones desde el minuto 1 de su invasion de Ucrania y con estos asesinos el mundo mire para otro lado.
Valiente pandilla de hipocritas y lameculos, habria que juzgar a la troika por traicion.
Está justificado porque "tiene derecho a defenderse" de las posibles armas nucleares de Irán.
Porque todo el mundo sabe lo devastadora que es un arma nuclear. Porque alguien, no se sabe bien quién, las usó dos veces.