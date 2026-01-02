Trump amenaza con intervenir en Irán si la policía mata a “manifestantes pacíficos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con intervenir en Irán si las fuerzas de seguridad actúan violentamente contra los manifestantes, según ha publicado en su cuenta de Truth Social. “Si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá en su rescate. “Estamos listos y preparados para actuar”, afirmó el presidente, en referencia a las manifestaciones masivas en Teherán, que cumplen este jueves su sexto día consecutivo.
| etiquetas: trump , eeuu , irán , manifestaciones
No te engañes, EEUU es un cáncer gobierne quien gobierne.
este espantajo alardea de ello..
Si en el fondo son lo mismo, mejor que se vea claramente lo que hay.
Y por extensión que nuestros gobernantes sigan lamiendo ojete Yankee también los expone como lo que son: vasallos imperiales.
Si pidió que no lanzaron mas hondonada de misiles sobre los sionazis. Tres o cuatro mas y se descubre que las defensas de la tan cacareada cúpula hierro, dolo sirve para defenderse de guerrillas de tres al cuarto.