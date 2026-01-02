edición general
8 meneos
11 clics
Trump amenaza con intervenir en Irán si la policía mata a “manifestantes pacíficos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con intervenir en Irán si las fuerzas de seguridad actúan violentamente contra los manifestantes, según ha publicado en su cuenta de Truth Social. “Si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá en su rescate. “Estamos listos y preparados para actuar”, afirmó el presidente, en referencia a las manifestaciones masivas en Teherán, que cumplen este jueves su sexto día consecutivo.

| etiquetas: trump , eeuu , irán , manifestaciones
politica
15 comentarios
Comentarios destacados:    
smilo
Se está refiriendo a intervenir su propio país? :-D

aupaatu
Solo aplicable ,en Irán en Palestina y el resto del mundo, excepto el mundo libre y EEUU que pueden seguir matando .

Antipalancas21
Un loco dando ordenes de loco. eso son Trump y sus mamporreros.

Dene
#5 "loco"?? solo hay que ver los informes de cómo se están enriqueciendo las familias trump y las de sus complices en el gobierno ultimamente....

Antipalancas21
#7 Loco para los demás, ladrón y acaparador para los familiares suyos y complices, eso es ese presidente pederasta.

Dav3n
#7 Pues lo mismo que se enriquecía la familia de Biden and friends, o crees que es casualidad que su hijo estuviera en la empresa nacional de gas de Ucrania o que pusiera todo su empeño en iniciar el conflicto? De ahí los insultos preventivos a toda su familia...

No te engañes, EEUU es un cáncer gobierne quien gobierne.

Dene
#10 al menos, otros se preocupaban un poco por disimular... eso es asumir que este comportamiento es malo..
este espantajo alardea de ello..

Dav3n
#11 Pues mejor para nosotros, mejor que se vea claramente lo que son que no que lo disimulen y el resto de occidente les siga comprando su basura...

Si en el fondo son lo mismo, mejor que se vea claramente lo que hay.

Y por extensión que nuestros gobernantes sigan lamiendo ojete Yankee también los expone como lo que son: vasallos imperiales.

guillersk
#13 ¿ Y?

Barriales
Jajaja. Este tío es gilipollas.
Si pidió que no lanzaron mas hondonada de misiles sobre los sionazis. Tres o cuatro mas y se descubre que las defensas de la tan cacareada cúpula hierro, dolo sirve para defenderse de guerrillas de tres al cuarto.

guillersk
#2 Seguiuuro que irán, que estuvo una semana bombardeada por camiones de bombas ( F15) quiere mambo otra vez

Dene
Sería bueno tener estadísticas de muertos por la policía en ambos paises....

Verdaderofalso
#6 en muertos en colegios e institutos por tiroteos hay un claro ganador

Barriales
No hay cojenes!!!!!

Cincocuatrotres
Habrá ONGs en Irán? Las ONGs suelen ser muy del pensar USA, lo que habrá en Irán y lo que nos dicen que hay, al haber la censura que tenemos en Europa estas noticias no son muy creíbles, no puedes contrastar con nada


