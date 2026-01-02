Trump amenaza con intervenir en Irán si la policía mata a “manifestantes pacíficos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con intervenir en Irán si las fuerzas de seguridad actúan violentamente contra los manifestantes, según ha publicado en su cuenta de Truth Social. “Si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá en su rescate. “Estamos listos y preparados para actuar”, afirmó el presidente, en referencia a las manifestaciones masivas en Teherán, que cumplen este jueves su sexto día consecutivo.