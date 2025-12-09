edición general
4 meneos
20 clics
Trump amaga a México con aranceles de 5% si no le entrega agua

Trump amaga a México con aranceles de 5% si no le entrega agua

El presidente estadunidense Donald Trump amenazó ayer con imponer un arancel adicional de 5 por ciento a México si no entrega de inmediato agua extra para ayudar a los agricultores estadunidenses, y acusó al país de violar el tratado bilateral para el reparto del líquido. “Hasta ahora México no está respondiendo, y es muy injusto para nuestros agricultores, que merecen esta agua tan necesaria –publicó Trump en Truth Social–. Por eso he autorizado imponer un arancel de 5 por ciento a México si esta agua no es liberada inmediatamente.

| etiquetas: trump , amenaza , méxico , aranceles , agua , texas
3 1 0 K 44 actualidad
12 comentarios
3 1 0 K 44 actualidad
jonolulu #2 jonolulu
Joder qué tipo más cansino
1 K 23
Supercinexin #3 Supercinexin
#2 Bueno, en realidad no hace nada que ningún otro Presidente USA no haya hecho anteriormente: amenazar a terceros con "dame tus recursos" y dar golpes de Estado, invasiones, sanciones y bloqueos a quienes no se los dan. Es la historia completa de ese país desde que existe, vamos.
3 K 40
Don_Pixote #1 Don_Pixote
Que la saque del golfo de America
1 K 19
Lamantua #4 Lamantua
El tonto del culo de los aranceles.
1 K 19
Urasandi #5 Urasandi
Que México le ponga precio a ese agua hasta que sea un 10% más
0 K 11
Derko_89 #11 Derko_89
Para poner en contexto la noticia, recomiendo visualizar el caudal del río Colorado a su paso por la frontera entre USA y México.

maps.app.goo.gl/8ZSwRxMjbKgTQdVT8
0 K 11
elgranpilaf #6 elgranpilaf
Que pesadilla el viejo chocho este
0 K 10
gale #8 gale
Continúa el matonismo. Y continúa porque funciona.
0 K 10
Dragstat #12 Dragstat *
#8 por eso al final lo mejor es ignorarlo, si no los sube ahora los subirá cualquier otro día por otra cosa, cada vez que algo no le gusta amenza con más aranceles, cuanto antes los suba al infinito antes dejará de molestar con tanto chantaje. Es absurdo negociar con este tipo, cualquier acuerdo es papel mojado nada mas firmarlo.
0 K 20
aupaatu #7 aupaatu
Seguro que los pobres agricultores no pueden regar sus latifundios en tierras de Secano.
Y el problema son los Mexicanos
0 K 9
#9 laruladelnorte
México ha argumentado que enfrenta condiciones de sequía que afectan a la mayor parte del país.

No van a desvestir a un santo para vestir a otro... ¬¬
0 K 9
DayOfTheTentacle #10 DayOfTheTentacle
¿Extorsión?
0 K 8

menéame