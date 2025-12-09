Trump amaga a México con aranceles de 5% si no le entrega agua

El presidente estadunidense Donald Trump amenazó ayer con imponer un arancel adicional de 5 por ciento a México si no entrega de inmediato agua extra para ayudar a los agricultores estadunidenses, y acusó al país de violar el tratado bilateral para el reparto del líquido. “Hasta ahora México no está respondiendo, y es muy injusto para nuestros agricultores, que merecen esta agua tan necesaria –publicó Trump en Truth Social–. Por eso he autorizado imponer un arancel de 5 por ciento a México si esta agua no es liberada inmediatamente.