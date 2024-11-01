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Trump afirma que EE. UU. tiene el control total del estrecho de Ormuz tras la incautación de dos buques portacontenedores por Irán [Eng]

Trump afirma que EE. UU. tiene el control total del estrecho de Ormuz tras la incautación de dos buques portacontenedores por Irán [Eng]

Donald Trump reiteró que Estados Unidos tiene el control total del estrecho de Ormuz, añadiendo que el liderazgo iraní estaba tan debilitado por las luchas internas que resultaba difícil determinar quién estaba al mando. Sin embargo, la afirmación del presidente estadounidense parecía cuestionable ante la incautación de dos buques portacontenedores por comandos iraníes y un informe estadounidense que advertía que podría tomar seis meses desminar el estrecho.

| etiquetas: trump , irán , estrecho de ormuz , guerra
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8 comentarios
5 2 0 K 90 actualidad
#1 Albarkas
Trump parece Feijoo. No se cansa de hacer el ridículo.
3 K 58
#2 Zamarro
#1 Trump habla para su gente y para manipular los mercados para que su gente gane mas.
Es como trucar las cartas y guiñar el ojo, siendo el que las reparte ....
2 K 28
#3 capa5
#1 Pero da igual mientras tenga a los medios y los jueces de su parte.
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Findeton #5 Findeton
#1 Mucho ridículo pero ahora tiene 2 portacontenedores iraníes.
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#6 Albarkas
#5 Lo que no tiene es el petróleo de Irán
0 K 17
#7 lekes
#5 los porta contenedores los tienen los iranies
0 K 6
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
Los iraníes de ser la mafia siciliana pidiendo una mordida por la seguridad de tránsito, a directamente piratas asaltando buques.
0 K 13
Heni #4 Heni
Uno de ellos en el Índico :shit:
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menéame