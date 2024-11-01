Trump afirma que EE. UU. tiene el control total del estrecho de Ormuz tras la incautación de dos buques portacontenedores por Irán [Eng]

Donald Trump reiteró que Estados Unidos tiene el control total del estrecho de Ormuz, añadiendo que el liderazgo iraní estaba tan debilitado por las luchas internas que resultaba difícil determinar quién estaba al mando. Sin embargo, la afirmación del presidente estadounidense parecía cuestionable ante la incautación de dos buques portacontenedores por comandos iraníes y un informe estadounidense que advertía que podría tomar seis meses desminar el estrecho.