edición general
9 meneos
28 clics
Trump acusa a Xi de “conspirar contra EEUU” con Putin y Kim Jong Un en el desfile por el fin de la II Guerra Mundial en Pekín

Trump acusa a Xi de “conspirar contra EEUU” con Putin y Kim Jong Un en el desfile por el fin de la II Guerra Mundial en Pekín

El presidente de EEUU reprocha que Pekín olvide “el enorme apoyo y la sangre de EEUU” a China “frente a un invasor extranjero muy hostil”, en alusión a Japón, con el que EEUU combatió tras el ataque a Pearl Harbor. El líder norcoreano viajó a la capital china acompañado de su hija, de acuerdo con fotos difundidas por la agencia estatal KCNA, sobre la que se especula podría ser su sucesora.

| etiquetas: trump , putin , kim jong , xi jinping , desfile fin ll guerra mundial
7 2 0 K 105 actualidad
8 comentarios
7 2 0 K 105 actualidad
skaworld #1 skaworld
En la IIGM se venció al fascismo... quien se pica...
9 K 125
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#1 Hay muchos que "piensan diferente" a quienes nos les gustan las películas de la segunda guerra mundial porque "acaban mal".
2 K 38
Graffin #3 Graffin
Tiene cojones que un gobierno que está apoyando activamente un genocidio, y que presume de asesinar a gente en aguas internacionales sin juicio previo venga a darnos lecciones de algo.
No se a qué cojones esperamos en europa para mandar a tomar por culo a ese tarado.
9 K 123
#6 eipoc
Se ofenden y ellos celebran el día de la victoria sin Rusia. Es que os toman por idiotas.
2 K 38
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
A Zanahorio no le han gustado los fastos en China en recuerdo al fin de la Segunda Guerra Mundial, hace ya 80 años, en los que el presidente Xi Jinping se ha reivindicado como potencia global.
1 K 32
#5 veratus_62d669b4227f8
No podemos mandarle a tomar por culo porque los dirigentes actuales en Europa son mas de lo mismo, esperemos que el lunes Macron se vaya a tomar por culo (asi tendra tiempo de alistarse como voluntario en Ucrania) y uno menos. Aun asi quedan muchos, gobierna la derecha rancia (no creo que haya otra) y donde no gobiernan lo hace una socialdemocracia vendida y domesticada. Hasta que eso no cambie Europa continuara con su rapido declive. (Y ahora por favor, para los de siempre, ahorrarme eso de que me vaya a vivir a Rusia o a China, que lo teneis muy manoseado)
1 K 23
PaulDurden #8 PaulDurden
Payaso.
0 K 13
#7 laruladelnorte
El mayor insidioso del mundo acusando a otros de conspiración. >:-(
0 K 10

menéame