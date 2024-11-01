Donald Trump, babeando por una mujer delante de su nieto adolescente. “¡Está en muy buena forma!” [ENG]  

El presidente Donald Trump aparentemente se quedó fijado en una mujer que vio mientras jugaba al golf con su nieto adolescente este fin de semana e hizo comentarios repetidos sobre su cuerpo, según informó The Daily Beast el lunes. Trump iba en su carrito de golf con Donald Trump III, el hijo de 17 años de Donald Trump Jr., cuando vio a la mujer, la creadora de contenido de golf Nina Coates, que aparentemente estaba emocionada y saltando mientras el presidente pasaba a su lado. “¡Está en muy buena forma!”, dijo Trump.