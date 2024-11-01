edición general
2 meneos
228 clics

Donald Trump, babeando por una mujer delante de su nieto adolescente. “¡Está en muy buena forma!” [ENG]  

El presidente Donald Trump aparentemente se quedó fijado en una mujer que vio mientras jugaba al golf con su nieto adolescente este fin de semana e hizo comentarios repetidos sobre su cuerpo, según informó The Daily Beast el lunes. Trump iba en su carrito de golf con Donald Trump III, el hijo de 17 años de Donald Trump Jr., cuando vio a la mujer, la creadora de contenido de golf Nina Coates, que aparentemente estaba emocionada y saltando mientras el presidente pasaba a su lado. “¡Está en muy buena forma!”, dijo Trump.

| etiquetas: trump , mujer , golf , nieto , great , shape
1 1 1 K 21 actualidad
7 comentarios
1 1 1 K 21 actualidad
#2 Grahml *
Daría totalmente igual si no fuera el presidente de los EEUU y millones de vidas dependieran de él, como las de las 170 niñas asesinadas hace un mes en la escuela iraní por un Tomahawk estadounidense, las cuales les da igual.

Pero sólo el ver cómo se levanta los pantalones mientras se acerca a la mujer, dan ganas de pegarle un tiro en toda la jeta con el arma esa que muestra el de seguridad que le acompaña.

Acostumbrarse a esta mierda es una puta aberración, por eso tenemos que denunciarlo diariamente, hasta que esté monstruo desaparezca de nuestras vidas.
1 K 39
#4 Grahml
#2 Corrijo, parece ser que el arma es un inhibidor de drones.

Así que valdría sólo con darle de hostias con el armatoste ese.
0 K 20
woody_alien #3 woody_alien
#0 ¿Acude? ¿Fue hacía ella y le dijo cosas lascivas?
0 K 12
#5 marcotolo
pues yo veo a dos personajes muy similares moviendose por interes en el video,
tanto el viejo naranja como la tia que va corriendo hacia el
0 K 12
#7 Grahml *
#5 Exacto.

Con la diferencia de que la tía es una cualquiera que tiene que hacer vida haciendo videos con su marido y que el anaranjado supuestamente debe ser un jefe de estado mínimamente respetado internacionalmente, para que el resto de países confíen en las capacidades del país para depender de él.

Obviamente el anaranjado no lo está consiguiendo, y por eso Irán, con toda la intención de tener un arsenal nuclear, cuando dice que no confía en EEUU, los demás países asienten de la misma…   » ver todo el comentario
0 K 20
hackerman #1 hackerman
Notición...
0 K 8
Cuñado #6 Cuñado
#1 A ver, es una mujer adulta.
0 K 9

menéame