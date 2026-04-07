Trump acepta prorrogar el plazo para negociar con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aceptado la propuesta de Pakistán y prorrogará dos semanas más el plazo que había dado a Irán para negociar un acuerdo que ponga fin a la guerra y abra el estrecho de Ormuz.
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Mañana vuelve a exigir el Nobel de la paz.
Mañana a ver quién ha truncado está vez
El terrorista está claro que lo que hace es sólo provocar y jugar al desgaste de Irán para sumar tiempo porque el otro actor, los sionistas genocidas… » ver todo el comentario