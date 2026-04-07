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Trump acepta prorrogar el plazo para negociar con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aceptado la propuesta de Pakistán y prorrogará dos semanas más el plazo que había dado a Irán para negociar un acuerdo que ponga fin a la guerra y abra el estrecho de Ormuz.

| etiquetas: trump , taco , guerra , irán
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 Alzhaid
¿Cuánto habrá ganado otra vez en bolsa con sus amenazas de destruir una civilización esta noche? :troll:
5 K 56
sotillo #8 sotillo
#1 Y ¿Cuánto va a aguantar Israel en liarla parda o se va a concentrar en exterminar el Líbano?
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#5 Alzhaid
#2 Pues es verdad, ¡no me ha aparecido cuando la he ido a enviar! no sé cómo descartarla ahora...
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jm22381 #7 jm22381
#5 Botón de lápiz al final de la entradilla, Autodescartar y Guardar.
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rogerius #3 rogerius *
Que ya ha conseguido sus objetivos, dice… :shit: «Trump ha presentado su anuncio como un compromiso en el que los dos ceden —y, por tanto, los dos ganan. También sostiene que Estados Unidos ya ha cumplido los objetivos militares que buscaba en su ofensiva conjunta con Israel. “¡Esto va a ser un alto el fuego de doble vía! La razón para hacerlo es que nosotros ya hemos alcanzado y excedido todos nuestros objetivos militares, y estamos muy avanzados en un acuerdo definitivo de paz a largo plazo con Irán y paz en Oriente Próximo".»

Mañana vuelve a exigir el Nobel de la paz. :palm:
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thorpedo #4 thorpedo
TACO is back... Jaja
Mañana a ver quién ha truncado está vez
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thorpedo #6 thorpedo
#4 trincado
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ViejoInsultaAChemTrail #9 ViejoInsultaAChemTrail
En mis tiempos a esto se le llamaba ser un bocas. que no, que esto para trump no va de guerras, va de jugar en bolsa con información privilegiada y medios infalibles de alterar la percepción de los inversores dada su posición. Lo que pase se la suda
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f2105 #10 f2105 *
De ser cierto, cómo más tiempo pase, más será el palo. Si ahora mismo se acaba esta absurda guerra, se puede llegar a tardar dos años en reconstruir las infraestructuras energéticas destruidas, así que cómo más tiempo pase, con el ataque de los sionistas genocidas y respuestas de Irán más años pasarán porque se van a destruir más infraestructuras.
El terrorista está claro que lo que hace es sólo provocar y jugar al desgaste de Irán para sumar tiempo porque el otro actor, los sionistas genocidas…   » ver todo el comentario
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menéame