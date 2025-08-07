·
20
meneos
27
clics
Trump abre las puertas a las criptos en los fondos de pensiones estadounidenses
El mandatario también ha firmado este jueves otra orden ejecutiva para poner fin a la desbancarización de las empresas de activos digitales
|
etiquetas:
:
trump
,
criptomoneda
,
pensiones
269
actualidad
14 comentarios
Comentarios destacados:
#4
Grahml
Por si aún hay alguien que no hace la conexión:
Trump duplica su fortuna hasta los 5.100 millones, impulsado por sus negocios cripto
www.swissinfo.ch/spa/trump-duplica-su-fortuna-hasta-los-5.100-millones
4
K
71
#2
sleep_timer
Jajaja, se van a dar una hostia épica.
4
K
55
#3
mente_en_desarrollo
#1
#2
Lo malo es que la hostia va a ser tan gorda, que nos va a doler hasta a nosotros.
Ya se encargarán los bancos de ello, como en 2008.
3
K
44
#5
HeilHynkel
Ya sabéis por qué dice Grok que el bitcoin se va a ir a 400.000 .... luego mete un ajuste de los suyos a 30.000 y la hostia se oye en Marte.
2
K
36
#1
Pablosky
*
Vamos Trump, tú puedes!!
Cada vez más cerca del fin, está siendo una legislatura super divertida.
2
K
36
#13
Findeton
*
#1
Ahora que el dólar cae, no está de más que los americanos puedan invertir en bitcoin en su 401k. No veo el problema, ¿por qué quieres limitarles sus opciones de inversión?
0
K
10
#10
Luca7
Pobres meneantes que tenían el btc en 5000 dolares y en lugar de comprar se reían y hablaban de ponzi y tulipanes.
Seguro que alguno también era de los que decía que era mejor alquilar que comprar.
1
K
18
#12
Putirina
#10
Todavía los hay que siguen hablando de tulipanes. Ciegos voluntarios que se empeñan en no querer ver la revolución filosófica, tecnológica y financiera que es está desarrollando frente a sus narices.
0
K
12
#6
autonomator
*
Trumpurro Jiménez, el bandolero.
0
K
16
#7
chavi
*
Eso implica que "el estado no puede permitir que caiga v2.0"....
Salvemos a nuestros mayores ...
Jugada maestra..
0
K
14
#11
Putirina
Ya sabía yo el tipo de comentarios que iba a leer en este hilo. Para una cosa que está haciendo bien el facineroso de Trump…
En fin, allá cada cual con su vocación de pobre.
0
K
12
#9
Torrezzno
*
Que podria salir mal. Yo tengo criptos, tengo un plan de pensiones y tengo fondos indexados. Y ni de coña me jugaría mi jubilación a las criptomonedas. Aunque si es una pequeña porción, no más del 10% de la cartera, y Bitcoin, ya no es tan loco
0
K
11
#14
La_Conquista_Del_Mundo
no pasa nada, sube aranceles y apañao
0
K
9
#8
Bertrand_Ndongo
El titular no es correcto, las 401(k) no son "fondos de pensiones".
0
K
7
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
