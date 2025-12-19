·
6

12
clics
Trump abre la puerta a una guerra con Venezuela: "No lo descarto"
'Maduro sabe exactamente lo que quiero. Él lo sabe mejor que nadie', advierte el presidente de Estados Unidos a su homólogo venezolano
|
etiquetas
:
trump
,
venezuela
,
guerra
5
1
1
K
55
actualidad
10 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
rogerillu
Todos sabemos lo que quieres. Robarles el petróleo.
9
K
109
#5
Cantro
#3
Y más cosas si puede. Ya me imagino algún resort Trump, con casinos, al estilo de lo que quiere montar en Gaza
2
K
33
#6
Spirito
#3
Así es. Robar petroleo y recursos de Venezuela, a costa de derramar sangre si hace falta.
Un clásico de los piratas anglosajones.
1
K
20
#2
j3j3j3j3
lo sabe Maduro y lo sabe todo el mundo , el cheetoo senil quiere su petróleo barato
2
K
29
#7
Dragstat
No me lo esperaba por parte de un galardonado con el premio FIFA de la Paz este mismo año la verdad.
0
K
20
#9
kipper
Relacionada:
"Análisis noticioso
Trump se basa en distorsiones para argumentar su campaña contra Venezuela
El presidente tiene un largo historial de declaraciones falsas o engañosas. Pero la cantidad de estas en los ataques de su gobierno a embarcaciones y en la campaña de presión sobre Venezuela es excepcional."
www.nytimes.com/es/2025/12/19/espanol/estados-unidos/trump-ataque-vene
0
K
19
#4
Barriales
Ya le han dicho los chinos que nanay
0
K
8
#8
gokurako
¿Guerra con Venezuela? Poco puede durar una guerra contra el ejército de Maduro...
0
K
7
#10
Kuruñes3.0
Y este que más da lo que diga si es random, al menos Putin sabes que va a hacer exactamente lo contrario de lo que dice jejeje.
0
K
7
#1
PijoProgre
El mendrugo de Maduro no sabe ni por dónde sopla el viento, Mr. Zanahorio
0
K
6
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
