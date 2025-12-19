edición general
6 meneos
12 clics
Trump abre la puerta a una guerra con Venezuela: "No lo descarto"

Trump abre la puerta a una guerra con Venezuela: "No lo descarto"

'Maduro sabe exactamente lo que quiero. Él lo sabe mejor que nadie', advierte el presidente de Estados Unidos a su homólogo venezolano

| etiquetas: trump , venezuela , guerra
5 1 1 K 55 actualidad
10 comentarios
5 1 1 K 55 actualidad
Comentarios destacados:    
#3 rogerillu
Todos sabemos lo que quieres. Robarles el petróleo.
9 K 109
Cantro #5 Cantro
#3 Y más cosas si puede. Ya me imagino algún resort Trump, con casinos, al estilo de lo que quiere montar en Gaza
2 K 33
Spirito #6 Spirito
#3 Así es. Robar petroleo y recursos de Venezuela, a costa de derramar sangre si hace falta.

Un clásico de los piratas anglosajones.
1 K 20
#2 j3j3j3j3
lo sabe Maduro y lo sabe todo el mundo , el cheetoo senil quiere su petróleo barato
2 K 29
Dragstat #7 Dragstat
No me lo esperaba por parte de un galardonado con el premio FIFA de la Paz este mismo año la verdad.
0 K 20
kipper #9 kipper
Relacionada:
"Análisis noticioso
Trump se basa en distorsiones para argumentar su campaña contra Venezuela
El presidente tiene un largo historial de declaraciones falsas o engañosas. Pero la cantidad de estas en los ataques de su gobierno a embarcaciones y en la campaña de presión sobre Venezuela es excepcional."
www.nytimes.com/es/2025/12/19/espanol/estados-unidos/trump-ataque-vene
0 K 19
#4 Barriales
Ya le han dicho los chinos que nanay
0 K 8
gokurako #8 gokurako
¿Guerra con Venezuela? Poco puede durar una guerra contra el ejército de Maduro...
0 K 7
#10 Kuruñes3.0
Y este que más da lo que diga si es random, al menos Putin sabes que va a hacer exactamente lo contrario de lo que dice jejeje.
0 K 7
PijoProgre #1 PijoProgre
El mendrugo de Maduro no sabe ni por dónde sopla el viento, Mr. Zanahorio
0 K 6

menéame