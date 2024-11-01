Trump abre la puerta a los ‘Expedientes X’: Ovnis como luz de gas frente a los crímenes del ICE y Epstein

El mandatario estadounidense ha anunciado la divulgación de archivos oficiales relacionados con OVNIS y extraterrestres en pleno terremoto político y social por cuestiones más importantes
| etiquetas: trump , expedientes x , ovnis , ufología , ice , epstein
Si obama dice que cree que existen aliens, el naranjito dice que desayuna con ellos.
Tiene la edad mental de un nene de 5 años malcriado y con narcisismo desmedido.
Si no es el centro de antencion durante mas de 5 min, se cabrea y llora.