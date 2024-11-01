edición general
Trump abre la puerta a los ‘Expedientes X’: Ovnis como luz de gas frente a los crímenes del ICE y Epstein

El mandatario estadounidense ha anunciado la divulgación de archivos oficiales relacionados con OVNIS y extraterrestres en pleno terremoto político y social por cuestiones más importantes

MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo *
"Luz de gas", no. "Cortina de humo". "Luz de gas" es otra cosa. Otro pequeño clavo más en el ataúd del periodismo.
capitan__nemo #8 capitan__nemo *
Y al ataque y guerra inminente con Irán que es ordenes de magnitud mas importante que lo de epstein, ice.

Trump concentra a 75.000 hombres sobre Irán, el mayor despliegue militar en 15 años para una larga campaña bélica
#1 ClaraBernardo
Ojo a la nueva operación de distracción de Trump: ufología para que no se hable de sus relaciones con Epstein y de su gestapo particular (ICE)
themarquesito #7 themarquesito
#1 Cualquier cosa con tal de que no se hable de su mejor amigo, Jeffrey Epstein
#2 Suleiman
Vengaaaa... mas humo! Lo siguiente la invasión de Iran.
lonnegan #3 lonnegan
La culpa es de Obama, empezó antes xD
#4 Zamarro
Es como un niño pequeño.
Si obama dice que cree que existen aliens, el naranjito dice que desayuna con ellos.
Tiene la edad mental de un nene de 5 años malcriado y con narcisismo desmedido.
Si no es el centro de antencion durante mas de 5 min, se cabrea y llora.
