“Es triste, lamentable y penoso”. Dormir en el parking para poder trabajar: el drama de los sanitarios de Marbella que viven en campers y autocaravanas

El precio prohibitivo del alquiler en Marbella empuja a médicos y enfermeros a pernoctar en el aparcamiento del centro hospitalario. La crisis de la vivienda en España ha cruzado una línea roja en la Costa del Sol, donde el estilo de vida camper ha dejado de ser una opción de ocio para convertirse en una medida de supervivencia. En el aparcamiento del Hospital Costa del Sol de Marbella, las autocaravanas y las campers no son de turistas, sino de propios sanitarios que, ante alquileres que devoran el 80 % de su sueldo, se ven obligados a vivir s