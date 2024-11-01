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“Es triste, lamentable y penoso”. Dormir en el parking para poder trabajar: el drama de los sanitarios de Marbella que viven en campers y autocaravanas

“Es triste, lamentable y penoso”. Dormir en el parking para poder trabajar: el drama de los sanitarios de Marbella que viven en campers y autocaravanas

El precio prohibitivo del alquiler en Marbella empuja a médicos y enfermeros a pernoctar en el aparcamiento del centro hospitalario. La crisis de la vivienda en España ha cruzado una línea roja en la Costa del Sol, donde el estilo de vida camper ha dejado de ser una opción de ocio para convertirse en una medida de supervivencia. En el aparcamiento del Hospital Costa del Sol de Marbella, las autocaravanas y las campers no son de turistas, sino de propios sanitarios que, ante alquileres que devoran el 80 % de su sueldo, se ven obligados a vivir s

| etiquetas: marbella , sanitario , vivienda , camper , autocaravana , médico , enfermero , hospi
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3 comentarios
10 2 0 K 147 actualidad
#1 Leclercia_adecarboxylata *
Cuando hace unos meses me ofrecieron trabajo ahí sentí que es que era un afortunado estando aún tan bajo en bolsa :-|
Luego me arrepentí de decir que no...

Me parece extremadamente triste esto con lo bonita que es la Costa del Sol. Bonita para los turistas, tercermundista para los locales, ningún aprecio por la gente local.
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vviccio #2 vviccio *
Allí los impuestos de los trabajadores sirven para mejorar los servicios que obtienen los turistas, jubilados extranjeros y los rentistas.
Estas cosas pasan cuando no se hace nada por solucionar el problema de la vivienda, como siempre gobiernan los mismos partidos que no han hecho nada...
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bronco1890 #3 bronco1890
En Marbella olvídate, pero en pueblos del interior de Málaga encuentras cosas por 600 o 700 euros.
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menéame