Un tribunal federal declara ilegal el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles

Un tribunal federal declara ilegal el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles

El juez considera que la orden de Trump viola la ley que prohíbe a los soldados ejercer funciones policiales

#4 PerritaPiloto
#3 Y también previsible, ilegal y se la suda muy fuerte a Trump y su equipo.

javibaz
La medida, sin embargo, no entrará en vigor hasta el próximo día 12, para dar tiempo al Gobierno a apelar.

Paripé.
Paripé.

WcPC
#1 Yo no creo que sea paripé.
Creo que es miedo a Trump.

MoñecoTeDrapo
¡Te falta calle, Trump! El truco es llamar a ese cuerpo, de forma eufemística, "Guardia Civil"

The_real_deal
Ahora sale el supremo a ajustarselo


