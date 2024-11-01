Un tribunal de EEUU revoca la orden de liberar a un activista propalestino

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos anuló un fallo que había llevado a la liberación de Mahmoud Khalil, un destacado líder de las protestas estudiantiles propalestinas en el país, según documentos judiciales presentados el jueves, por lo cual puede ser nuevamente arrestado. Khalil, nacido en Siria de padres palestinos y residente legal permanente en Estados Unidos, fue detenido en marzo de 2025 por presuntamente representar una amenaza para los intereses de la política exterior estadounidense. Exalumno de la Universidad de Columbia y