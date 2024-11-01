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El Tribunal de Comercio Internacional de EE. UU. falla que es ilegal el arancel global del 10% impuesto por Trump

El Tribunal de Comercio Internacional de EE. UU. falla que es ilegal el arancel global del 10% impuesto por Trump

Nuevo revés para Trump en su guerra arancelaria contra el resto del mundo. Un tribunal federal, el Tribunal de Comercio Internacional de EEUU, ha dictaminado este jueves que el presidente de EEUU ha infringido la ley al imponer un arancel del 10% a la mayoría de las importaciones estadounidenses, en un nuevo revés legal en sus intentos de librar una guerra comercial sin la autorización expresa del Congreso. En efecto, el Tribunal de Comercio considera que los aranceles generales no estaban justificados en virtud de una ley comercial de 1974.

| etiquetas: trump , aranceles , tribunal de comercio , eeuu
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2 comentarios
14 3 0 K 122 actualidad
themarquesito #2 themarquesito
Avisé en su momento de que esa ley de 1974 no facultaba para esos aranceles:

www.meneame.net/story/ee-uu-aplica-desde-hoy-nuevo-arancel-global-10-p
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#1 drstrangelove
Se viene subidón gordo en la bolsa...
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menéame