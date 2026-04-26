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Triángulo de las Bermudas: resuelto por fin el verdadero misterio de las desapariciones

Triángulo de las Bermudas: resuelto por fin el verdadero misterio de las desapariciones

El Triángulo de las Bermudas ha sido objeto de investigación desde hace muchos años, ya que en este lugar hay muchos misterios por resolver y diferentes mitos que han sido puestos en duda en más de una ocasión. Más allá de las misteriosas desapariciones de barcos y aviones, hay otras curiosidades interesantes. Actualmente, se ha podido resolver el misterio de por qué estas islas aún no se han hundido, aunque teóricamente deberían haberlo hecho hace mucho tiempo.

| etiquetas: triangulo , bermudas , resuelto , misterio , desapariciones
6 2 1 K 29 ciencia
14 comentarios
6 2 1 K 29 ciencia
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Son aliens y el que diga que no entonces es un miserable...
2 K 38
#3 candonga1
#1 Rusos, son los rusos.
0 K 20
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
#3 aliens prorusos será...pero indiana jones 007 te lo arregla.
1 K 23
#6 candonga1 *
#4 Aliens prorusos rusoplanistas zazis... ahora sí.
2 K 38
#8 ver98
#6 Estáis flipaos; son los mismos yetis venezolanos que construyeron las pirámides.
1 K 27
DayOfTheTentacle #12 DayOfTheTentacle
#6 pues no se... a mi me cuadra más la teoriaterranomuylista.
0 K 9
Pertinax #2 Pertinax *
Una de las zonas del mundo con mayor tránsito aéreo y marítimo. Misterio, cero. Estadística más bien.
1 K 28
#9 ver98 *
#2 Curiosamente la estadística está en contra. Hay menos accidentes que en otras zonas a pesar de los huracanes, los arrecifes y los bancos de arena.
Se pasaron 60 años creando una farsa y ahora estarán otros 60 desmontándola.
3 K 52
#10 NanakiXIII
#9 ¿Quizás la farsa hizo que la gente fuese más precavida de lo normal en esa zona?
1 K 18
#11 ver98
#10 Radios, cartas de navegación, radares, gps, guardacostas... es un corredor de tráfico principal.
1 K 18
Raziel_2 #13 Raziel_2
#11 Sobre todo el GPS, en el momento que los barcos dejaron de perder el rumbo, dejaron de desaparecer.
0 K 11
#14 NanakiXIII
#11 Ya, pero eso es ahora. Me refiero a las desapariciones cuando no había satélites capaces de fotografiarte los pelos de un calvo.
0 K 7
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
Estadística?
No se... Dística! Estás?
...
No, parece que no.
1 K 27
Golan_Trevize #7 Golan_Trevize
Joder, un meneo de "que.es". Hora de desconectarse de internet por hoy...
2 K 37

menéame