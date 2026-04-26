Triángulo de las Bermudas: resuelto por fin el verdadero misterio de las desapariciones

El Triángulo de las Bermudas ha sido objeto de investigación desde hace muchos años, ya que en este lugar hay muchos misterios por resolver y diferentes mitos que han sido puestos en duda en más de una ocasión. Más allá de las misteriosas desapariciones de barcos y aviones, hay otras curiosidades interesantes. Actualmente, se ha podido resolver el misterio de por qué estas islas aún no se han hundido, aunque teóricamente deberían haberlo hecho hace mucho tiempo.