Tres patriotismos (Roger Senserrich)

La llegada del trumpismo ha traído consigo lo que algunos observadores llaman una nueva idea de patriotismo en Estados Unidos. En esta visión, este es un país construido sobre un largo legado de cultura occidental y cristiana, con fuertes raíces anglosajonas. La constitución, declaración de independencia y demás son expresiones de una identidad cultural y nacional específicas, distintas y separadas al de otras naciones y culturas. La lengua, la cultura, las costumbres americanas son esenciales en explicar el país.

Es lo que en Europa llamaríamos un nacionalismo clásico de toda la vida, aunque en vez de mirar a Carlomagno, los nibelungos o a leyendas artúricas y esencias patrias de procedencia medieval, se tienen referentes escogidos al azar de medio occidente.

En no poca parte del Sur miran a Jeff Davis, Nathan Bedford Forrest, Robert E. Lee, y Jubal Early.
No sé por qué dice que Aldi es una cadena americana, es alemana, salvo que la versión de EE.UU sea una empresa diferente
#2 Creo que lo que quiere decir es que se trata de una cadena europea que se ha instalado en USA y los americanos lo están flipando. El articulo del NYT que enlaza dice eso. Pero R. Senserrich no lo ha expresado muy bien y da pie a confusiones.
