Tres patriotismos (Roger Senserrich)

La llegada del trumpismo ha traído consigo lo que algunos observadores llaman una nueva idea de patriotismo en Estados Unidos. En esta visión, este es un país construido sobre un largo legado de cultura occidental y cristiana, con fuertes raíces anglosajonas. La constitución, declaración de independencia y demás son expresiones de una identidad cultural y nacional específicas, distintas y separadas al de otras naciones y culturas. La lengua, la cultura, las costumbres americanas son esenciales en explicar el país.