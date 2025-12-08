edición general
Tres jóvenes canarios, entre los 24 mejores del mundo en robótica tras su paso por Singapur

De un simple hobby por la robótica a convertirse en los 24º del mundo entre otros 111 equipos de alrededor del globo. Los alumnos Martín Marzo, Martín Cabrera y Aarón Rodríguez de Breña Baja, en La Palma, de 13, 13 y 16 años respectivamente, recorrieron medio mundo para demostrar sus conocimientos en robótica. Los jóvenes participaron en el mundial de la robótica en Singapur: la World Robot Olympiad (WRO), en representación de Canarias y de España tras conseguir el primer puesto en el campeonato nacional que se celebró, en esta ocasión, en Cáce

kwisatz_haderach
ser los 24º no es pododium, pero leñe, han llegado lejos y es un proyecto que solo tiene 2 años de antiguedad, ojala les den mas fondos para ampliar el tema a mas centros (que si, que por mucho profesor de tecnologia que quiera, si no hay dinero no se puede comprar placas, motores, material didcactico con esquemas sencillos, ect)

La web del docente habla del mundial y como se desarolla: robooticseducation.com/WRO
