Tres jóvenes canarios, entre los 24 mejores del mundo en robótica tras su paso por Singapur

De un simple hobby por la robótica a convertirse en los 24º del mundo entre otros 111 equipos de alrededor del globo. Los alumnos Martín Marzo, Martín Cabrera y Aarón Rodríguez de Breña Baja, en La Palma, de 13, 13 y 16 años respectivamente, recorrieron medio mundo para demostrar sus conocimientos en robótica. Los jóvenes participaron en el mundial de la robótica en Singapur: la World Robot Olympiad (WRO), en representación de Canarias y de España tras conseguir el primer puesto en el campeonato nacional que se celebró, en esta ocasión, en Cáce