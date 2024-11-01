edición general
El tren de carga más largo y pesado del planeta medía 7,343 kilómetros de longitud, llevaba 682 vagones y pesaba 99.732 toneladas

Aquel día, un conjunto de 682 vagones y ocho locomotoras recorrió 275 kilómetros entre las minas de Newman y Yandi y el puerto de Port Hedland, en Australia Occidental. Su longitud total alcanzó los 7,353 kilómetros, mientras que su peso bruto superó las 99.732,1 toneladas, cifras que le valieron un lugar en el Libro Guinness de los Récords y que siguen sin ser superadas más de dos décadas después. El proyecto no se concibió con fines comerciales habituales, sino como una prueba operativa de tecnología ferroviaria avanzada.

7 comentarios
#1 Quillotro
Lo recuerdo. Me pilló el primero en el paso a nivel.
2 K 19
#5 pcmaster
Lo que merece un récord en el Libro Guiness es poder frenar semejante mole :troll:
1 K 19
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Si solo pesaba 99 tm también batió el record al vagón de tren más ligero..
0 K 11
#4 Leclercia_adecarboxylata
#2 #3 Qué avidos sois, no? ¬¬
0 K 20
Aokromes #3 Aokromes
casi 100 000 toneladas, no 100.
0 K 10
chimo_rodriguez #6 chimo_rodriguez
Yo conduzco trenes en Terminal portuaria, el más largo 740 metros y unas 1800 Tn máximo, en España por las lineas el maximo es de 750 MTS, y tenemos eslizar una prueba de frenado y patear todo el tren de cabeza a cola y volver.. no me imagino haciendolo en ese tren , uffff
0 K 6

