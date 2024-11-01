edición general
El tremendo repaso de Óscar Puente a las vergüenzas del PP: "Once circunstancias que me harían dimitir..."

"Si se revelase que soy amigo íntimo de un narcotraficante que me da crema en la espalda mientras paso las vacaciones en su yate no solo dimitiría, me exiliaría de este país... No sé por qué se alteran, ¿tienen ustedes a alguien en esa circunstancia?", comenzó. A partir de ahí sacó, una a una, algunas de las vergüenzas históricas del PP, como sus casos de corrupción, los protocolos de la vergüenza de las residencias de Madrid, el despropósito de Mazón en la Dana, el caso del Yak-42...

