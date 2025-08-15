edición general
Una treintena de focos, llamas virulentas y calor extremo: el dispositivo contra el fuego en Galicia “empieza a desbaratarse”

Los bomberos profesionales empiezan a estar sobrepasados y la Xunta admite que el despliegue ya no resulta tan efectivo dada la cantidad de focos y la virulencia de las llamas.Azuzadas por vientos cambiantes, temperaturas extremas y una prolongada ola de calor, las llamas -que han provocado tres víctimas mortales y decenas de heridos- siguen sin dar tregua en la mitad de España. Las estimaciones apuntan a más de 115.000 hectáreas abrasadas en la última semana, con unos 38 focos activos. Preocupa especialmente la situación en Zamora y Galicia...

#5 omega7767
necesitamos al SuperFeijoo Bomberazo, el terror de los incendios  media
1 K 23
Connect #2 Connect
Estos fuegos son provocados. No entiendo que con la tecnologia de satélites que hay ahora, no se pueda ir al momento exacto del inicio del fuego y ver qué lo ha causado. Y si es una persona, seguirle el rastro. Esa tecnología existe en el plano militar, y no me creo que no pueda hacerse para evitar delincuencia en el plano civil
1 K 22
eaglesight1 #3 eaglesight1
#2 El problema es que no hay prevención porque es un dinero que se gasta y no se ve y eso a los políticos de derecha no les trae cuenta, ya que son unos cortoplacistas incompetentes. Que los incendios son provocados es la excusa (no quiere decir que no existan) de los incompetentes.
3 K 60
#6 chavi
#3 Pasa lo mismo con la sanidad primaria.

Sufriremos las consecuencias
1 K 25
#4 Pitchford
#2 Si van sin el móvil no creo que sea tan fácil. Sería un procesado solo de imágenes, que requerirá muchas imágenes de suficiente definición. No creo que se disponga actualmente de imágenes de satélite de ese nivel fuera de zonas de guerra.
1 K 28
Artillero #7 Artillero
#2 no tienes ni puta idea de cómo funciona un satélite de observación, sea militar o no.
Vigilas una zona de, digamos 100 m x 100 m, y no reconoces a nadie, porque la tecnología no da para más.
Y eso que a trescientos metros, puedes tener a 50 pirómanos montando la de las fallas y no te enterarías.
Para evitar fuegos, patrullas a pie, cámaras y drones, y aún así es muy difícil que pilles al pirómano.
0 K 13
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
También se mantiene cortada su comunicación ferroviaria con Madrid. Los agentes también han cortado carreteras, algo que, en pleno puente festivo de 15 de agosto, ha hecho que unos mil de conductores estuvieran parados en la A-52.
0 K 20

