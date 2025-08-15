Una treintena de focos, llamas virulentas y calor extremo: el dispositivo contra el fuego en Galicia “empieza a desbaratarse”

Los bomberos profesionales empiezan a estar sobrepasados y la Xunta admite que el despliegue ya no resulta tan efectivo dada la cantidad de focos y la virulencia de las llamas.Azuzadas por vientos cambiantes, temperaturas extremas y una prolongada ola de calor, las llamas -que han provocado tres víctimas mortales y decenas de heridos- siguen sin dar tregua en la mitad de España. Las estimaciones apuntan a más de 115.000 hectáreas abrasadas en la última semana, con unos 38 focos activos. Preocupa especialmente la situación en Zamora y Galicia...
| etiquetas: fuegos en galicia , llamas virulentas , calor extremo
Sufriremos las consecuencias
Vigilas una zona de, digamos 100 m x 100 m, y no reconoces a nadie, porque la tecnología no da para más.
Y eso que a trescientos metros, puedes tener a 50 pirómanos montando la de las fallas y no te enterarías.
Para evitar fuegos, patrullas a pie, cámaras y drones, y aún así es muy difícil que pilles al pirómano.