Tras los problemáticos PureTech y BlueHDi, estos son los nuevos motores de Stellantis que llegan en 2026

Stellantis lanzará en 2026 una nueva generación de motores híbridos e híbridos enchufables para superar los problemas de fiabilidad de los PureTech y BlueHDi, que dañaron su reputación. Las marcas afectadas incluyen Citroën, Peugeot y Opel. El primer motor será un bloque de 1.6 litros que debutará con el Jeep Cherokee, seguido por el GME-T4 Evo, evolución del 2.0 turbo usado por Alfa Romeo y Maserati, para los modelos más grandes. Ambos estarán electrificados y buscan recuperar la confianza del cliente y reforzar la oferta térmica de Stellantis
| etiquetas: stellantis , pudretech , motores , 2026
Algo inventarán para que sean otros motores de mierda, fijo, yo creo en ellos y que pueden hacerlo peor
“Mira en la app si estás afectado o no, y no te creas todo lo que sale de nosotros”
Pd: app que funciona como si el enemigo se la hubiera hecho para joderles o un claro intento de auto sabotaje
Te compadezco
Tengo el culo apretado
Y luego, fuera de la venta clásica de coches: Free2Move como carsharing y Leasys como renting.
De hecho todavía puedes comprar un fiat tipo sedan, con motor diesel, que es de lo poco que se salva del grupo Stellantis ahora.
Y en aquella época habría más fiat con ese motor multijet
Me quede con las ganas de preguntarle si no le importaba que su coche fuera invendible, aunque eso solo importa si quieres cambiar de coche.