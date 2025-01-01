Tras los problemáticos PureTech y BlueHDi, estos son los nuevos motores de Stellantis que llegan en 2026

Stellantis lanzará en 2026 una nueva generación de motores híbridos e híbridos enchufables para superar los problemas de fiabilidad de los PureTech y BlueHDi, que dañaron su reputación. Las marcas afectadas incluyen Citroën, Peugeot y Opel. El primer motor será un bloque de 1.6 litros que debutará con el Jeep Cherokee, seguido por el GME-T4 Evo, evolución del 2.0 turbo usado por Alfa Romeo y Maserati, para los modelos más grandes. Ambos estarán electrificados y buscan recuperar la confianza del cliente y reforzar la oferta térmica de Stellantis