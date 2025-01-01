edición general
Tras los problemáticos PureTech y BlueHDi, estos son los nuevos motores de Stellantis que llegan en 2026

Stellantis lanzará en 2026 una nueva generación de motores híbridos e híbridos enchufables para superar los problemas de fiabilidad de los PureTech y BlueHDi, que dañaron su reputación. Las marcas afectadas incluyen Citroën, Peugeot y Opel. El primer motor será un bloque de 1.6 litros que debutará con el Jeep Cherokee, seguido por el GME-T4 Evo, evolución del 2.0 turbo usado por Alfa Romeo y Maserati, para los modelos más grandes. Ambos estarán electrificados y buscan recuperar la confianza del cliente y reforzar la oferta térmica de Stellantis

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Esta vez sin correas húmedas, depósitos o sistema completo de Adblue que hay que cambiar por su mal diseño o problemas con la correa de los balancines?

Algo inventarán para que sean otros motores de mierda, fijo, yo creo en ellos y que pueden hacerlo peor
4 K 81
manuelpepito #2 manuelpepito
#1 Y pasando completamente de los clientes hasta que la mierda coge dimensión astronómicas
1 K 23
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
#2 el otro día fui a preguntar al concesionario de Gijón sobre el tema de la garantía adicional y revisión de la correa de balancines, respuesta de su personal de atención al cliente:

“Mira en la app si estás afectado o no, y no te creas todo lo que sale de nosotros”

Pd: app que funciona como si el enemigo se la hubiera hecho para joderles o un claro intento de auto sabotaje xD
4 K 59
#5 tropezon *
#3 ¿Tienes uno de esos motores?
Te compadezco :hug:
0 K 15
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#5 98000km y problemas 0 tras 6 años
Tengo el culo apretado xD
0 K 20
#7 tropezon
#6 Te gusta vivir al limite, ¿eh? :-D
0 K 15
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#7 siempre y en todas las facetas, estaba entre un Stellantis o un Fiat xD
0 K 20
TardisKun #13 TardisKun
#8 ... entre un Stellantis o un Stellantis (que son del mismo grupo) :-D
0 K 11
Verdaderofalso #15 Verdaderofalso
#13 pensé que eran independientes aún xD
0 K 20
TardisKun #16 TardisKun
#15 Que va... son todas estas: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram y Vauxhall.

Y luego, fuera de la venta clásica de coches: Free2Move como carsharing y Leasys como renting.
0 K 11
#17 tropezon
#15 #16 Bueno, realmente por esa época todavía había coches Fiat que habían tenido un desarrollo independiente de los del grupo PSA. Los opel ya si que eran casi franceses (en sus problemas) pero los Fiat aún seguían teniendo el origen italiano (que también tenía problemas, pero nada comparable a la que liaron los ingenieros franceses)
De hecho todavía puedes comprar un fiat tipo sedan, con motor diesel, que es de lo poco que se salva del grupo Stellantis ahora.
Y en aquella época habría más fiat con ese motor multijet
0 K 15
#11 yarkyark
#1 Se te olvida la mejora de la sustitución de la correa húmeda por una cadena de bicicleta que rompe.
0 K 11
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso
#11 premio al ingeniero del año!
1 K 33
ruinanamas #9 ruinanamas
Podían cambiar el nombre de la empresa a Estrellantis y usar el lema "La potencia sin motor no sirve de nada"
0 K 9
#14 Tailgunner
#10 yo creo que la gente los comprao por desconocimeinto, por autoengaño o porque directamente el comprador es un falto intelectual de mucho cuidado. Un conocido me contó que él sí que le preguntó a un amigo suyo que se iba a comprar un peugeot que cómo es que se lo iba a comprar sabiendo todo el tema de los motores y que le respondió "ya sé que tienen problemas los motores pero es que me gusta mucho el modelo". Ver para creer...
0 K 7
#4 Tailgunner
pero quién coños se compra un stellantis, por favor????
0 K 7
#10 SpeakerBR
#4 Hace unos meses le cambie los neumáticos y en el taller había uno de esos. El mecánico le pregunto al dueño por el tema y el hombre respondió que estaba tranquilo. No sé si era autoengaño, suerte de que nunca le haya pasado nada malo y se crea que se vaya a librar...

Me quede con las ganas de preguntarle si no le importaba que su coche fuera invendible, aunque eso solo importa si quieres cambiar de coche.
0 K 6

