Tras el incendio | La mirada del mendigo  

En una de las fincas que me dejó mi padre planté en su día frutales y, entre ellos, había sembrado algunas bellotas (la única forma inteligente de reproducir quercíneas) y plantado algún que otro arbolillo autóctono. La idea era mantenerlos con podas (para que no avasallaran a los frutales, menos vigorosos) y, cuando yo muriese, que ellos se hicieran con el dominio de la finca y sirviesen de foco de repoblación, algún día que esta tierra deje de estar regida por la ignorancia y la bestialidad...
Por eso es ahora mismo tan peligrosa la sandez que se está promoviendo de que el ganado limpia el monte. No lo limpia, lo esquilma. Y, tras un incendio,… » ver todo el comentario
Lo que realmente hay que evitar es el contacto del ganado bovino con la encina desde que es un planton hasta que supere los dos metros de altura. Especialmente crítica es la etapa hasta los 150cm de altura.