edición general
83 meneos
93 clics
Tras colocar al ideólogo económico de Ayuso, el PP de Madrid coloca a su sobrina con 65.000 euros al año

Tras colocar al ideólogo económico de Ayuso, el PP de Madrid coloca a su sobrina con 65.000 euros al año

Después de que Javier Fernández-Lasquetty, exconsejero en gobiernos de Esperanza Aguirre e Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, fichara por la empresa pública Las Rozas Innova como nuevo consejero y puesto por el que pasaba a cobrar 1.280 euros cada vez que acudiera a una reunión del consejo de administración, el Ayuntamiento de Las Rozas ha fichado a la sobrina del mismo por un sueldo bruto al año de 65.766,96 euros.

| etiquetas: lasquetty , ayuso , aguirre , sobrina
51 32 0 K 518 politica
15 comentarios
51 32 0 K 518 politica
Comentarios destacados:      
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador *
Tras encargarse de recortes y privatizaciones de la sanidad desde su puesto de consejero, le buscan un puesto en una empresa pública, y de paso también a su sobrina
6 K 79
The_Ignorator #7 The_Ignorator
#1 Es que no entiendes el liberalismo. Y tú verás, pero era esto o el comunismo.
1 K 31
Jointhouse_Blues #8 Jointhouse_Blues
#1 El colmo de las mamandurrias.
0 K 12
#5 rekus
Al final, salvo Manolitro y Alcama, todos pillan cacho.

Perra vida.
4 K 54
victorjba #9 victorjba
¿Veis como el PP crea empleo? :troll:
2 K 52
#3 Albarkas
Meritocracia de la buena
4 K 50
Aguarrás #4 Aguarrás
Pero si tú estudiaste y llevas toda tu puta vida batallando por cuatro putos granos de arroz... Es que eres un panza y un mediocre que no se esfuerza.
¡Qué poco le pasa a esta gente para lo que se merecen!. ¬¬
2 K 35
Dene #2 Dene
Chiringuito buenoooo
1 K 24
autonomator #11 autonomator *
Cuando en la Comunidad de Madrid os diagnostiquen tarde una enfermad grave por el retraso de una prueba, o empeore una patología por no operarse a tiempo. Acordaos de la cara de este individuo sentado sobre vuestro dinero y disfrutando de su estatus.
Yo personalmente espero no cruzarme con él nunca porque muy probablemente los dos sufriríamos un punto trágico en el devenir de nuestra existencia.

(Metafísicamente hablando...)
0 K 15
woody_alien #10 woody_alien
Serán fascistas pero saben gestionar ... sus jubilaciones (a costa de la tuya).
0 K 12
hijolagranputa #15 hijolagranputa
Sí, rajad, pero esa pobre mujer va a estar pagando favores hasta que se jubile.
Ahora empiezo a comprender la razón de por qué Madrid es considerado un feudo para el PP: el nivel de vasallaje, los diezmos, las traiciones, las intrigas palaciegas y hasta los regicidios así lo confirman.
0 K 10
julespaul #6 julespaul
La corrupción en el PP es de campeonato.
0 K 6
BlackDog #12 BlackDog
Llevo escuchando que lo del hermanisimo de Sanchez es un complot y lo de su señora una investigación prospectiva, por que debería escandalizarme por esto? le han preguntado donde trabaja y ha sabido responder? pregunta seria
0 K 6
#14 PeroQueMeEstasContando
#12 A Toni Canó le hicieron un puesto ad hoc sin necesidad de opositar y peinado no lo investigo a el y a Ayuso. Cosas de la vida. El PP se queja de de que La Resistencia y demás están puestos por Sánchez, cuando López Amor que era diputado del PP con Aznar, fue puesto por este último como presidente de TVE. No pueden dar más asco, Bueno si, cuando hay gente que se manifiesta contra la matanza o genocidio que está haciendo Netanyahu y acusan a estos de violentos y se quejan de que los etarras mataban gente y que los manifestantes son cale borroca. Si que pueden dar más asco, cada día se superan.
0 K 6

menéame