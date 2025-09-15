Tras colocar al ideólogo económico de Ayuso, el PP de Madrid coloca a su sobrina con 65.000 euros al año

Después de que Javier Fernández-Lasquetty, exconsejero en gobiernos de Esperanza Aguirre e Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, fichara por la empresa pública Las Rozas Innova como nuevo consejero y puesto por el que pasaba a cobrar 1.280 euros cada vez que acudiera a una reunión del consejo de administración, el Ayuntamiento de Las Rozas ha fichado a la sobrina del mismo por un sueldo bruto al año de 65.766,96 euros.
| etiquetas: lasquetty , ayuso , aguirre , sobrina
Perra vida.
¡Qué poco le pasa a esta gente para lo que se merecen!.
Yo personalmente espero no cruzarme con él nunca porque muy probablemente los dos sufriríamos un punto trágico en el devenir de nuestra existencia.
(Metafísicamente hablando...)
Ahora empiezo a comprender la razón de por qué Madrid es considerado un feudo para el PP: el nivel de vasallaje, los diezmos, las traiciones, las intrigas palaciegas y hasta los regicidios así lo confirman.
