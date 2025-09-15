Tras colocar al ideólogo económico de Ayuso, el PP de Madrid coloca a su sobrina con 65.000 euros al año

Después de que Javier Fernández-Lasquetty, exconsejero en gobiernos de Esperanza Aguirre e Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, fichara por la empresa pública Las Rozas Innova como nuevo consejero y puesto por el que pasaba a cobrar 1.280 euros cada vez que acudiera a una reunión del consejo de administración, el Ayuntamiento de Las Rozas ha fichado a la sobrina del mismo por un sueldo bruto al año de 65.766,96 euros.